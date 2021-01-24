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воскресенье, 24 января 2021 13:27

В Cyberpunk 2077 исправили основные проблемы

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В Cyberpunk 2077 исправили основные проблемы
Сейчас студия работает над следующим патчем. Фото: twitter.com

Польская компания CD Projekt Red выпустила первый большой патч к видеоигре Cyberpunk 2077, которая с багами вышла 10 декабря прошлого года. Исправления в настоящее время доступны на всех платформах, в том числе на консолях PlayStation 4 и 5.

Патч должен улучшить стабильность и исправить основные проблемы игрового процесса. Разработчики Cyberpunk 2077, потерявшие около $1 млрд из-за проблем игры, обещают все исправить к февралю. В CD Projekt надеются, что патч спасет репутацию компании и вернет Cyberpunk 2077 в PlayStation Store.

Полный перечень исправлений выложили на сайте Cyberpunk.net, в настоящее время студия работает над следующим патчем.

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Cyberpunk 2077 считалась самой ожидаемой игрой 2020 года. В CD Projekt RED анонсировали Cyberpunk 2077 с 2012-го. Среди предыдущих проектов студии - трилогия "Ведьмак" по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Анджея Сапковского.

Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла в декабре прошлого года, после чего игроки начали жаловаться на проблемы и ошибки. Ее убрали из PlayStation Store через неделю после выхода.

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