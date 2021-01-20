Состоялась самая дорогая сделка в истории Counter-Strike

Игроки CS: GO давно зарабатывают на торговле редкими скинами оружия. Фото: twitter.com/roflm0nster

Состоялась самая дорогая сделка в истории игры Counter-Strike: Global Offensive. Скин для АК-47 продали за $150 тыс.

Игроки CS: GO давно зарабатывают на торговле редкими скинами оружия, сообщает Talkesrpot.

15 января 2021 года трейдер под ником ROFL сообщил о продаже скина, на котором были 4 наклейки киберспортивной команды Titan Esports. Эта модель оружия довольно редкая сама по себе, выпадает из кейса ценой $2 тыс., к которому нужно купить ключ. Особую ценность скину придали наклейки, каждая стоит также около $2 тыс.

До этого самой дорогой в истории CS: GO была покупка в 2020-м скина StatTrak M4A4 Howl за $100 тыс.

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