Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть

Автор: twitter.com Киану Ривз в игре Cyberpunk 2077 исполнил роль рок-музыканта Джонни Сильверхенда. Его цифровой призрак будет комментировать действия игрока через закадровый голос и появляться на экране в виде голограммы

В сети появился трейлер научно-фантастической видеоигры Cyberpunk 2077 о мире будущего. Разработчик - польская компания CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 создали в жанре action RPG (ролевая видеоигра, в которой важную часть занимают элементы жанра боевик. - Gazeta.ua). Это приключенческая история в открытом мире с видом от первого лица.

Действие происходит 2077-го в вымышленном американском мегаполисе Найт-Сити, Калифорния. Там царит одержимость силой, гламуром и модификациями тела. Не действуют законы ни страны, ни штата. Город контролируют корпорации. Происходят бандитские войны. Увеличивается бездомность. Из-за постоянных угроз все граждане имеют разрешение владеть и открыто носить огнестрельное оружие.

Игрок берет на себя роль наемника V. Пытается заполучить единственный в своем роде имплант, который является ключом к бессмертию. Его пол, внешность и предыстория настраиваются в начале и влияют на дальнейший сюжет.

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По словам авторов, игроки могут выбрать киберпрограммное обеспечение своего персонажа, набор навыков и стиль игры. А также исследовать огромный город, поделенный на шесть уникальных районов, где каждое принятое решение меняет историю и мир вокруг.

Боевая система содержит использование огнестрельного и оружия ближнего боя, силы и стимуляторов, которые дают дополнительные эффекты и бонусы.

Один из центральных героев - солист рок-группы Samurai Джонни Сильверхенд. Его сыграл канадский актер Киану Ривз.

В основу проекту легла настольная ролевая игра Cyberpunk 2020, впервые опубликованная в 1988-м. Cyberpunk 2077 является ее продолжением. Выйдет 10 декабря на Xbox One, PlayStation 4, ПК и Google Stadia. Также будет доступна для Xbox Series X и PlayStation 5.

CD Projekt RED анонсировали Cyberpunk 2077 в 2012 году. Среди предыдущих проектов студии - трилогия "Ведьмак" по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Анджея Сапковского.