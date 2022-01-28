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пятница, 28 января 2022 12:03

Украинский спутник "Січ-2-30" не сможет работать на орбите несколько месяцев. В чем причина

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Отечественный спутник "Січ-2-30" сейчас работает в энергосберегающем режиме и не сможет выполнять свои задачи в космосе минимум 1-2 месяца.

Об этом сообщает разработчик - КБ "Южное" в официальном комментарии в Facebook.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", — говорится в сообщении.

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Из-за отсутствия достаточного количества электроэнергии спутник перезагрузился и перешел в режим энергосбережения. Однако, моделирование дальнейшего движения "Січ-2-30" показало, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, и спутник займет штатное положение.

Автор: facebook.com/yuzhnoye/
  Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами "КБ "Южное" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний
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Источники медиаресурса dev.ua утверждают, что спутник разрабатывался для запуска в вертикальном положении на ракетах-носителях российского или индийского производства, а не в боковом, как это делалось во время миссии Transporter-3 на ракете Falcon-9 Илона Маска.

13 января в 17.25 по киевскому времени с базы космических сил США на мысе Канаверал стартовал запуск украинского спутника "Січ-2-30". Он вышел на орбиту впервые за 10 лет. Ракету-носитель Falcon 9 разработала компания Space X Илона Маска.

Спутник "Січ-2-30" весом 180 кг изготовили в Днипре. Производство спутника обошлось в 120-130 млн грн. Запуск с помощью ракеты SpaceX стоил $1,99 млн.

Последний отечественный спутник - "Січ-2" - Украина отправила на орбиту в августе 2011-го с помощью ракеты-носителя "Днепр-1". Ее изготовили с привлечением российских компаний.

С началом войны на Донбассе сотрудничество с Россией в аэрокосмической сфере было прекращено. Украинская аэрокосмическая промышленность осталась без ряда российских компонентов, важных для производства спутников. Под контролем РФ в Евпатории оказался и Центр управления и испытания космических средств вместе с оборудованием, которое использовалось для управления спутником "Січ-2".

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