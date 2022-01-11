В три раза больше небоскреба: к Земле летит опасный астероид

18 января мимо земли пролетит астероид 1994 PC1, который равен длине трех небоскребов Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке - около 1,1 км, сообщает Inverse со ссылкой на данные национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

"Астероид (7482) 1994 PC1 впервые увидел астроном Роберт Макнот из обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии 9 августа 1994 года. Уже через неделю расстояние от него до Земли составит около 2,9 млн км", - говорится в сообщении.

Автор: inverse.com Астероид является потенциально опасным для Земли объектом

По словам ученых, астероид является потенциально опасным для Земли объектом, если приближается ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м. В то же время в NASA отмечают, что небесное тело вряд ли создаст реальную угрозу для планеты.

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Астронавт NASA показал впечатляющие фотографии Земли из космоса. Шейн Кимбро периодически фотографирует нашу планету с Международной космической станции. К открытию летних Олимпийских игр астронавт сделал восхитительный снимок японской столицы Токио. А 8 сентября Кимбро запечатлел огни Восточного побережья США.