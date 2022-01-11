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вторник, 11 января 2022 12:08

В три раза больше небоскреба: к Земле летит опасный астероид

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18 января мимо земли пролетит астероид 1994 PC1, который равен длине трех небоскребов Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке - около 1,1 км, сообщает Inverse со ссылкой на данные национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

"Астероид (7482) 1994 PC1 впервые увидел астроном Роберт Макнот из обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии 9 августа 1994 года. Уже через неделю расстояние от него до Земли составит около 2,9 млн км", - говорится в сообщении.

Автор: inverse.com
  Астероид является потенциально опасным для Земли объектом
Астероид является потенциально опасным для Земли объектом

По словам ученых, астероид является потенциально опасным для Земли объектом, если приближается ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м. В то же время в NASA отмечают, что небесное тело вряд ли создаст реальную угрозу для планеты.

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Астронавт NASA показал впечатляющие фотографии Земли из космоса. Шейн Кимбро периодически фотографирует нашу планету с Международной космической станции. К открытию летних Олимпийских игр астронавт сделал восхитительный снимок японской столицы Токио. А 8 сентября Кимбро запечатлел огни Восточного побережья США.

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Дата
11
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