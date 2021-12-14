Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь

Розквіт космічного туризму, доставка ліків і продуктів дронами, поява перших вітрильних вантажних суден і вакцини проти вірусу імунодефіциту людини обіцяють наступного року технологічний стрибок. Приватні компанії прагнутимуть першими запровадити надсучасні розробки, щоб зробити життя людей яскравішим, безпечнішим, простішим і одночасно заробити на цьому

Автор: wikimedia.org Метавсесвіт у грі Second Life – тривимірному віртуальному світі з елементами соціальної мережі, який налічує понад мільйон активних користувачів. Його розробила й запустила 2003 року компанія Linden Lab з американського Сан-Франциско

1. Метавсесвіти

Уявіть онлайн-зустріч, де ви для навігації використовуєте не клавіатуру й мишу, а руки – як у реальному світі. Метавсесвіт – це віртуальний простір, в якому люди можуть взаємодіяти одне з одним і з цифровими об'єктами через свої аватари за допомогою технологій віртуальної реальності. Контакт може відбуватися через традиційні персональні комп'ютери та через гарнітури доповненої реальності. Це віртуальне життя, яке людина може проживати одночасно з реальним.

Метавсесвіти в обмеженій формі вже існують. Наприклад, у онлайн-іграх, як VRChat, Decentraland, Second Life. У кінематографі таким прикладом є фантастичний фільм "Головний герой" 2021 року. За сценарієм, хлопець виявляє, що є неігровим персонажем відеоігри з відкритим світом і стає героєм, намагаючись завоювати серце Дівчини в чорних окулярах.

Можливості наявних технологій віртуальної та доповненої реальності не здатні забезпечити масове залучення користувачів у метавсесвіт. Вони ще не можуть відтворювати високоякісну графіку й мати одночасно високу мобільність за доступною для широкого загалу ціною.

Одночасно з широким обговоренням у західних ЗМІ ідеї створення метавсесвіту все гучніше лунають побоювання щодо конфіденційності інформації його користувачів. Зокрема, є ризик, що залучені у його створення компанії почнуть за допомогою пристроїв віртуальної реальності збирати особисту інформацію.

Віртуальне життя можна буде проживати одночасно з реальним

2. Генетичні прогнози

Збільшення обчислювальної потужності комп'ютерів допоможе краще аналізувати геном кожної людини й давати точніші прогнози щодо можливих захворювань, як-от рак молочної залози та хвороби серця.

Прогнози, що ґрунтуються на дослідженні ДНК, можуть стати стрибком у медицині. Ця технологія сприятиме кращій діагностиці та персоналізованішому лікуванню хвороб, зумовлених особливостями ДНК.

Через складність людського генома наявні технології давали змогу лише поверхнево зрозуміти, як може працювати генетичний прогноз. Наступного року в цьому секторі відбудеться значне зростання.

Автор: php.ru Tesla запропонує свій автопілот Full Self-Driving іншим виробникам авто, щоб уникнути величезних витрат на його розробку, – заявив генеральний директор компанії Ілон Маск під час заходу Tesla AI Day

3. Автопілот для автомобіля

2022-го на нас чекає прогрес у технології автономного водіння машини. Так американський автовиробник GM купив за $1 млрд старт­ап Cruise, Uber придбав за $680 млн стартап Otto, Ford купив Argo AI за $1 млрд, Intel – компанію Mobileye за $15,3 млрд.

Honda оголосила про масове виробництво самокерованих машин. А автопілот Tesla навчився не тільки контролювати рух по смузі, а й перебудовуватись і розпізнавати дорожні знаки та світлофори. Повний автопілот Tesla доступний із жовтня 2021-го як платне програмне оновлення для власників електромобілів, оснащених необхідним обладнанням у США.

Mercedes-Benz встановлюватиме таку систему в нові моделі. GM хоче додати функцію Super Cruise у 22 свої моделі.

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4. Космічний туризм

2021-й став проривним для космічного туризму. 11 липня кілька людей здійснило політ на космоплані VSS Unity, створеному компанією Virgin Galactic на гроші американського мільярдера Річарда Бренсона. 20 липня ще кілька осіб здійснило мандрівку в ракетно-капсульній системі New Shepard від компанії Blue Origin, що належить американському мільярдеру Джефу Безосу.

Крапку в змаганні на кращу космічну туристичну подорож поставив Ілон Маск. Його SpaceХ 16 вересня за допомогою власного космічного корабля Crew Dragon відправила в космос на висоту 575 км на три дні чотирьох туристів.

2022-го вперше в історії в космос вирушить більше комерційних пасажирів, ніж астронавтів, які летять у рамках державних космічних програм.

Virgin Galactic модифікує свій транспортний засіб, і він знову почне літати до другої половини 2022-го, а комерційне обслуговування почнеться в четвертому кварталі. Blue Origin планує більше рейсів, але не повідомляє, коли і в якій кількості розпочнуться регулярні польоти.

NASA підписало контракт із Axiom Space на здійснення 2022-го першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції.

Тож наступним етапом розвитку космічного туризму стануть подорожі навколо Місяця на космічному кораблі Starship, над розробкою якого працює SpaceX.

Автопілот навчився розпізнавати дорожні знаки та світлофори

5. Доставка дронами

Ринок доставки дронами комерційних вантажів активно розвивається у США. Зокрема, тестується транспортування медичних товарів, продуктів і письмової кореспонденції.

Ірландський стартап Manna, що транспортує дронами книжки, їжу та ліки у графстві Ґолвей, планує розширити територію надання послуг в Ірландії та Великій Британії. Їхні дрони доправляють товар протягом 3 хв. після збору замовлення.

Wing – дочірня компанія Google – здійснює тестові доставки дронами у США, Австралії та Фінляндії. Планує розширити географію запущеної наприкінці 2021 року роботи служби з торговельного центру додому. Замовлення дрони Wing доставляють протягом 10–15 хв., з яких на політ припадає 3 хв.

Болгарський стартап Dronamics почне використовувати крилаті дрони для перевезення вантажів між 39 європейськими аеропортами. Для цього планує використовувати автономний літак Black Swan власної розробки. Він розрахований на перевезення 350 кг вантажу на відстань до 2500 км. Безпілотний вантажний дрон використають для з'єднання економіки віддалених міст і громад, одночасно знижуючи вартість транспортування.

6. Мозкові інтерфейси

У квітні 2021 року підприємець Ілон Маск написав у твіттері, що мавпа макака "буквально грає у відеоігри телепатично, використовуючи мозковий чип". Його компанія Neuralink імплантувала два крихітні набори електродів у мозок тварини. Сигнали від них, передані бездротовим шляхом, а потім декодовані сусіднім комп'ютером, дали мавпі змогу рухати екранну ракетку для гри в пінг-понг силою думки. 2022 року Neuralink випробує пристрій на паралізованих людях, щоб вони подумки змогли керувати комп'ютером.

Інша американська фірма Synchron також отримала дозвіл на випробування такого пристрою. На відміну від багатьох нейроінтерфейсів, які необхідно імплантувати в мозок за допомогою операції, пристрій Stentrode, завбільшки менший за сірник, вводять неінвазивно через кровоносну судину в основі шиї в іншу судину, розташовану в мозку.

Synchron шукає й інші види використання нейроінтерфейсів, наприклад, для діагностики й лікування хвороб нервової системи – епілепсії, депресії та гіпертонії.

7. Вітрильні вантажні судна

Судна продукують 3% світових викидів парникових газів. Тому дедалі більше корпорацій працює над відродженням екологічно безпечних вітрильників у новому технологічному форматі. 2022 року французька компанія Michelin обладнає вантажне судно надувним вітрилом. Це дасть змогу на 20% зменшити витрати палива. До кінця 2022-го кількість вантажних вітрильних кораблів збільшиться вчетверо – до 40 одиниць, за даними Міжнародної асоціації вітрильних суден.

8. Вакцини проти ВІЛ та малярії

Moderna розпочала клінічні випробування вакцини проти ВІЛ на ранній стадії, на попередні результати очікують 2022 року. Також компанія розробляє ліки проти цієї хвороби на основі технології мРНК, яку використали для створення вакцини проти коронавірусу.

BioNTech, спільний розробник вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech, працює над створенням мРНК-вакцини проти малярії. Клінічні випробування розпочнуться 2022-го.

Від хвороб, пов'язаних із ВІЛ, у світі вмерли 640 тис. людей і зареєстровано 1,5 млн нових випадків зараження, за підсумками 2020-го. Від малярії щороку у світі гинуть 367–755 тис. людей.

Автор: agro.24tv.ua Стартап із Сан-Франциско Eat Just першим отримав дозвіл на продаж у Сінгапурі м’яса, вирощеного в лабораторії

9. Штучне м'ясо та риба

Eat Just – стартап із виробництва штучного м'яса із Сан-Франциско – першим отримав дозвіл на продаж продукції в Сінгапурі. 2022-го ізраїльський стартап SuperMeat розраховує отримати дозвіл на комерційний продаж культивованих курячих котлет. Коштують $10 за штуку. 2018 року собівартість становила $2500.

Компанія з Каліфорнії Finless Foods попросила дозвіл на продаж синього тунця за ціною $440 за кг. 2017-го було $660 тис. за кіло. Вирощування в лабораторії бекону, індичатини й інших видів м'яса – питання найближчого майбутнього.

10. Віртуальні інфлюенсери

Ці віртуальні впливові особи створені за допомогою комп'ютерної графіки. Перші цифрові зірки з'явилися понад 20 років тому. Наприклад, віртуальний гурт Gorillaz, чиї альбоми кілька разів ставали платиновими, існує з 1998 року. Хацуне Міку – віртуальна співачка з Японії – із 2007-го. Її найбільший концерт, який відвідало 25 тис. людей, відбувся 2009-го. Сьогодні віртуальні інфлюенсери "працюють" і заробляють гроші в інстаграмі, фейсбуку, тіктоку.

Паралізовані зможуть подумки керувати комп'ютером

Найвідоміша – Мікела Соуза, чи Ліл Мікела, вигадана 19-річна бразильська американка з 3 млн підписників в інстаграмі. Обліковий запис має з 2016-го. Вона меломанка з ліберальними поглядами, продає рекламу модних брендів і спілкується з підписниками в коментарях. Її творці – працівники стартапу Brud.

Кількість віртуальних впливових осіб збільшується. Ая Стеллар – міжзоряна мандрівниця, створена маркетинговим агентством Cosmiq Universe, – "приземлиться" на Землі в лютому. Вона вже випустила пісню на ютюбі.

2022 року на маркетинг віртуальних інфлюенсерів витратять $15 млрд.

Читайте більше в номері журналу "Країна" за 16 грудня

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