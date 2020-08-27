Ученые сделали открытие в изучении Солнца

До сих пор ученым удавалось получать регулярные и точные измерения магнитного поля Солнца только на уровне фотосферы или Солнца. Фото: pixabay

Впервые международная группа физиков измерила глобальное магнитное поле внешнего слоя атмосферы Солнца, солнечной короны.

Авторы исследования считают, что оно помогает управлять многими аспектами поведения Солнца, в том числе - тем, как плазма вокруг Солнца нагревается до экстремальных температур, а также извержениями, которые могут повлиять на жизнь на Земле, пишет "Новое время".

Ученые должны получить дополнительное понимание этих событий и 11-летнего солнечного цикла, который продиктован изменением магнитного поля звезды. Команда использовала инструмент Coronal Multi-channel Polarimeter (или CoMP) в солнечной обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, чтобы отслеживать распространение альфвеновских волн - магнитных волн, которые действуют как индикаторы основного магнитного поля, изменяясь по скорости при изменении магнитного поля.

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"Данные, собранные с помощью CoMP, показывают, что корона Солнца наполнена этими альфвеновскими волнами, и дает нам лучший доступный вид на них", - говорит физик Ричард Мортон из Нортумбрийского университета в Великобритании.

До сих пор ученым удавалось получать регулярные и точные измерения магнитного поля Солнца только на уровне фотосферы или Солнца. Новое исследование распространяется на верхние слои солнечной атмосферы - корону. Это заполняет пробелы в знаниях о том, как слои атмосферы вокруг Солнца взаимодействуют друг с другом.

Волновые данные были объединены с информацией об электронной плотности короны, чтобы создать более полную картину магнитного поля Солнца. Команда заявляет, что это только начало. Эти же методы можно применять для создания постоянно обновляемой картины, как работает магнитное поле короны.

Ученые из Великобритании создали искусственный интеллект, который проанализировал данные телескопа "Кеплер" и смог открыть 50 новых экзопланет. Это стало возможным благодаря тому, что нейросеть может отличать излучение от звезд, сообщает Уорицкий университет в Великобритании.