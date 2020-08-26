Искусственный интеллект открыл 50 новых экзопланет

Ученые предлагают использовать их нейросеть как дополнительный способ проверки открытия экзопланет. Фото: Pixabay

Ученые из Великобритании создали искусственный интеллект, который проанализировал данные с телескопа "Кеплер" и смог открыть 50 новых экзопланет.

Это стало возможно благодаря тому, что нейросеть может различать излучение от звезд, сообщает Уорицкий университет в Великобритании.

Для поиска экзопланет чаще исследователи используют транзитный метод. Когда планета проходит у звезды, происходит уменьшение потока излучения, тогда телескоп может определить примерный размер объекта. Но уменьшение излучения от звезды происходит и через фоновые помехи или из-за погрешностей в телескопе. Поэтому ученые научили искусственный интеллект различать излучение, происходящее при прохождении планеты рядом со звездой, и излучение, происходящее в связи с другими препятствиями или погрешностями.

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Таким образом алгоритм анализирует данные с телескопа NASA "Кеплер", который искал экзопланеты с 2009-го до 2018 года. Он уже успел найти 50 экзопланет, которые ранее не могли обнаружить. По размеру есть планеты похожие и на гиганта Нептун, и на Землю. Некоторые планеты вращаются вокруг своих звезд за 200 дней, а некоторые - за один день. После того как астрономы узнали, что эти 50 планет - настоящие, они могут изучать их с помощью других телескопов.

Ученые предлагают использовать их нейросеть как дополнительный способ проверки открытия экзопланет. Например, они хотят использовать свой алгоритм в работе с данными со спутника TESS, который нашел 66 новых планет и определил 2100 потенциальных. Одна из планет, которую нашел спутник, располагается за 100 световых лет от нас, а по размеру похожа на Землю. Также он обнаружил планету, которая вращается вокруг двух звезд, как вымышленная планета Татуин из "Звездных войн".

Искусственный интеллект впервые научили говорить на украинском языке. Искусственный интеллект создали на базе модели GPT-2, которая позволяет нейросети генерировать текст, близкий к языку людей. Языковая модель выбирает слова, основываясь на предыдущих. Строит логическое дерево последовательностей. Этим занималось технологическое креативное агентство ISD Group.