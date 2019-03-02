Северный Ледовитый океан может остаться без льда

Океан может растаять через 20 лет. Фото: "Эспрессо"

Северный Ледовитый может океан полностью лишиться льда летом через 20 лет.

Площадь ледяной шапки Северного Ледовитого океана меняется в течение года, достигая минимума в сентябре. Климатические модели предсказывают, что при сохранении текущих темпов глобального потепления примерно в 2050 году лед над океаном впервые за много лет растает практически полностью, сохранив менее миллиона квадратных километров плавучих льдин. Однако новая работа, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters, переносит это событие на еще более ранний срок, сообщает Naked Science.

Исследователи обратили внимание на колебания температуры в тропических областях Тихого океана, которые меняют ее примерно на 0,5° С в течение 10-30-летнего цикла. Пять лет назад этот цикл вошел в фазу потепления. Этот процесс влияет и на ситуацию далеко на севере.

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При росте температуры в приэкваториальной областях Тихого океана - как это наблюдается и в действительности - первое полное очищение Ледовитого океана до сентября может наблюдаться раньше, чем предполагалось - между 2030 и 2040 годами.

Основной причиной нынешнего таяния Ледовитого океана - связанное с человеческой деятельностью глобальное потепление. Поэтому точная дата первого полного таяния океанских льдов тоже зависит от деятельности людей.

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