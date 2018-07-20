Сегодня астронавты приземлились на Луну

48 лет назад человек сделал первый шаг на поверхности Луны.

Корабль "Аполлон-11" стартовал 16 июля 1968-го. Через 76 часов он достиг орбиты Луны. В экипаже корабля были 3 человека: командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Посадка корабля на Луну стала одним из важнейших событий в истории.

Экипаж Аполлона-11. Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин. Фото: NASA

Посадку осуществляли в 5 этапов. Лунный модуль совершил посадку в Море Спокойствия 20 июля.

Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества

Астронавты сначала выполнили операции, имитирующие старт с Луны, чтобы убедиться в исправности соответствующих систем. Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 года. Сделав шаг с лесенки лунного модуля на поверхность Луны, он произнес историческую фразу: "Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества".

Первая фотография, сделанная Нилом Армстронгом на Луне. Фото: NASA

Олдрин опробовал различные способы быстрого передвижения по поверхности Луны. Целесообразной астронавты признали обычную ходьбу. Астронавты прошлись поверхностью, собрали образцы лунного грунта и установили телевизионную камеру. Затем астронавты установили флаг США, провели двухминутный сеанс связи с президентом Никсоном и установили на поверхности Луны научные приборы.

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Нейл Армстронг работает у лунного модуля. Фото: NASA

После установки приборов астронавты дополнительно собрали образцы лунного грунта и вернулись на модуль.

При ресурсе автономной системы жизнеобеспечения около 4 ч Олдрин пробыл на поверхности Луны более полутора часов, Армстронг - более 2 ч.

Возвращение на Землю "Аполлон-11" начал 22 июля. И через два дня командный отсек корабля приводнился в Тихом океане. На авианосец для встречи астронавтов прибыли президент Никсон, директор NASA Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман.

Сразу же после удачного приземления все участники экспедиции были помещены в карантин. Через 18 дней организовали торжественные встречи.

18 июня 2009 года запустили космический аппарат NASA по исследованию Луны - Lunar Reconnaissance Orbiter. Космический аппарат запустили с площадки SLC 41 на Базе Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. 23 июня 2009 года LRO вышел на лунную орбиту.