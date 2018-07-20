Сегодня астронавты приземлились на Луну

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 936
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
1 Просмотров: 2755
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 576
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5805
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1107
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3240
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3663
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131917
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2106
Фото
Все фото
25
4
10
8
10
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Видео
Все видео
Сегодня астронавты приземлились на Луну
Сегодня астронавты приземлились на Луну
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
Просмотров: 1818
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 441
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3240
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3483
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26164
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 684
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 10:22

Сегодня астронавты приземлились на Луну
5

  Комментировать

48 лет назад человек сделал первый шаг на поверхности Луны.

Корабль "Аполлон-11" стартовал 16 июля 1968-го. Через 76 часов он достиг орбиты Луны. В экипаже корабля были 3 человека: командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Посадка корабля на Луну стала одним из важнейших событий в истории.

  Экипаж Аполлона-11. Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин. Фото: NASA
Экипаж Аполлона-11. Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин. Фото: NASA

Посадку осуществляли в 5 этапов. Лунный модуль совершил посадку в Море Спокойствия 20 июля.

Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества

Астронавты сначала выполнили операции, имитирующие старт с Луны, чтобы убедиться в исправности соответствующих систем. Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 года. Сделав шаг с лесенки лунного модуля на поверхность Луны, он произнес историческую фразу: "Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества".

  Первая фотография, сделанная Нилом Армстронгом на Луне. Фото: NASA
Первая фотография, сделанная Нилом Армстронгом на Луне. Фото: NASA

Олдрин опробовал различные способы быстрого передвижения по поверхности Луны. Целесообразной астронавты признали обычную ходьбу. Астронавты прошлись поверхностью, собрали образцы лунного грунта и установили телевизионную камеру. Затем астронавты установили флаг США, провели двухминутный сеанс связи с президентом Никсоном и установили на поверхности Луны научные приборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Космонавты работали на первой орбитальной станции 22 суток

  Нейл Армстронг работает у лунного модуля. Фото: NASA
Нейл Армстронг работает у лунного модуля. Фото: NASA

После установки приборов астронавты дополнительно собрали образцы лунного грунта и вернулись на модуль.

При ресурсе автономной системы жизнеобеспечения около 4 ч Олдрин пробыл на поверхности Луны более полутора часов, Армстронг - более 2 ч.

Возвращение на Землю "Аполлон-11" начал 22 июля. И через два дня командный отсек корабля приводнился в Тихом океане. На авианосец для встречи астронавтов прибыли президент Никсон, директор NASA Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман.

Сразу же после удачного приземления все участники экспедиции были помещены в карантин. Через 18 дней организовали торжественные встречи.

18 июня 2009 года запустили космический аппарат NASA по исследованию Луны - Lunar Reconnaissance Orbiter.

Космический аппарат запустили с площадки SLC 41 на Базе Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. 23 июня 2009 года LRO вышел на лунную орбиту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня астронавты приземлились на Луну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Сегодня астронавты приземлились на Луну

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 131051
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 79600
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 74675
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 1 Просмотров: 58450
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 49172
Наука
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
25
 Просмотров: 1080
Молодая звезда "поглотила" планету
Молодая звезда "поглотила" планету Просмотров: 414
Разгадали тайну невидимости
Разгадали тайну невидимости Просмотров: 1035
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
 Просмотров: 387
Ученые сделали открытие относительно мест в самолете
Ученые сделали открытие относительно мест в самолете Просмотров: 10008
Больше всего комментируют
16
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
11
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
11
В России рождается новый нацизм - Бабченко
9
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 394
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua