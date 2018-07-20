Сегодня астронавты приземлились на Луну

48 лет назад человек сделал первый шаг на поверхности Луны.
Корабль "Аполлон-11" стартовал 16 июля 1968-го. Через 76 часов он достиг орбиты Луны. В экипаже корабля были 3 человека: командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Посадка корабля на Луну стала одним из важнейших событий в истории.
Посадку осуществляли в 5 этапов. Лунный модуль совершил посадку в Море Спокойствия 20 июля.
Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества
Астронавты сначала выполнили операции, имитирующие старт с Луны, чтобы убедиться в исправности соответствующих систем. Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 года. Сделав шаг с лесенки лунного модуля на поверхность Луны, он произнес историческую фразу: "Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества".
Олдрин опробовал различные способы быстрого передвижения по поверхности Луны. Целесообразной астронавты признали обычную ходьбу. Астронавты прошлись поверхностью, собрали образцы лунного грунта и установили телевизионную камеру. Затем астронавты установили флаг США, провели двухминутный сеанс связи с президентом Никсоном и установили на поверхности Луны научные приборы.
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После установки приборов астронавты дополнительно собрали образцы лунного грунта и вернулись на модуль.
При ресурсе автономной системы жизнеобеспечения около 4 ч Олдрин пробыл на поверхности Луны более полутора часов, Армстронг - более 2 ч.
Возвращение на Землю "Аполлон-11" начал 22 июля. И через два дня командный отсек корабля приводнился в Тихом океане. На авианосец для встречи астронавтов прибыли президент Никсон, директор NASA Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман.
Сразу же после удачного приземления все участники экспедиции были помещены в карантин. Через 18 дней организовали торжественные встречи.
18 июня 2009 года запустили космический аппарат NASA по исследованию Луны - Lunar Reconnaissance Orbiter.
Космический аппарат запустили с площадки SLC 41 на Базе Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. 23 июня 2009 года LRO вышел на лунную орбиту.
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