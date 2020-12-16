Самый дешевый в мире интернет - в Украине

В Украине самый дешевый интернет в мире. Фото:pexels

В Украине самый дешевый в мире широкополосный интернет в мире. Средняя стоимость составила $6,41 в месяц.

Об этом сообщает Ain.ua.

Исследования показывают, что самый дорогой широкополосный интернет в восточно-африканской стране Эритрее. Там средняя стоимость услуги составляет $2666 в месяц.

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Исследование провело агентство Cable.co.uk. Они собирали и анализировали данные о ценах по 3288 пакетов услуг фиксированного доступа в интернет в 211 странах мира в период с 29 октября по 8 декабря 2020 года.

Страны с самым дешевым интернетом:

Украина, где средняя стоимость пакета подешевела за год на $0,23 и составила $6,41, что позволило стране подняться со 2-го места в прошлом году на 1-е;

Сирия - средняя стоимость $6,69 в месяц;

Россия - средняя стоимость $7,50;

Бутан - средняя стоимость $8,71 в месяц. Страна с самым дешевым широкополосным интернетом в Азии;

Шри-Ланка - средняя стоимость $9,58.

Страны с самым дорогим интернетом:

4 из 5 стран с самой высокой средней ценой интернета в мире в Африке, на 5-м месте разместился специальный административный район Китая:

Эритрея - $2666,24 в месяц;

Мавритания - $712,46 в месяц;

Коморские острова - $414,01 в месяц;

Бурунди - $370 в месяц;

Макао, специальный административный район Китая, - $307.

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