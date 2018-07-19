Разгадали тайну невидимости

Изобретение канадских ученых сделает объекты невидимыми для человеческого глаза. Фото: 1NEWS.COM.UA

Изобретение канадских ученых сделает объекты невидимыми для человеческого глаза.

Ученые Монреальского национального института научных исследований утверждают, что ключ к невидимости в манипулировании светом, передает The Mirror.

Спектральный плащ, так исследователи назвали свое изобретение, действует путем выборочной передачи энергии между определенными цветами световой волны. Новая технология может изменить световой луч и замаскировать объекты от человеческого глаза под определенным углом зрения. Открытие стало возможным благодаря свойствам зрения человека, который может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.

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"Визуально человек воспринимает только взаимодействие световых лучей и объектов, на которых они отображаются. С помощью специального оптического фильтра, ученые смогли выровнять частоту луча на входе в объект любого цвета, чтобы он не отражался и фактически стал невидимым для человека", - говорят разработчики.

Например, предмет зеленого цвета отражает зеленый свет. Если с помощью новой разработки зеленый свет сделать синим, а после того, как оно пройдет через объект, вернуть в исходное соотношение цветов, предмет станет невидимым.

Ученые создали материал, который прячет объекты от инфракрасных камер. Лист толщиной менее 1 мм поглощает примерно 94% инфракрасного света.