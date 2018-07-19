Разгадали тайну невидимости

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 459
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5310
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 954
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2898
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3537
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130909
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2079
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1656
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
4
10
8
10
5
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Видео
Все видео
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 459
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 396
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2898
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1584
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3465
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 54
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
четверг, 19 июля 2018 16:55

Разгадали тайну невидимости

  Комментировать
Разгадали тайну невидимости
Изобретение канадских ученых сделает объекты невидимыми для человеческого глаза. Фото: 1NEWS.COM.UA

Изобретение канадских ученых сделает объекты невидимыми для человеческого глаза.

Ученые Монреальского национального института научных исследований утверждают, что ключ к невидимости в манипулировании светом, передает The Mirror.

Спектральный плащ, так исследователи назвали свое изобретение, действует путем выборочной передачи энергии между определенными цветами световой волны. Новая технология может изменить световой луч и замаскировать объекты от человеческого глаза под определенным углом зрения. Открытие стало возможным благодаря свойствам зрения человека, который может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испытали украинский дрон-невидимку

"Визуально человек воспринимает только взаимодействие световых лучей и объектов, на которых они отображаются. С помощью специального оптического фильтра, ученые смогли выровнять частоту луча на входе в объект любого цвета, чтобы он не отражался и фактически стал невидимым для человека", - говорят разработчики.

Например, предмет зеленого цвета отражает зеленый свет. Если с помощью новой разработки зеленый свет сделать синим, а после того, как оно пройдет через объект, вернуть в исходное соотношение цветов, предмет станет невидимым.

Ученые создали материал, который прячет объекты от инфракрасных камер. Лист толщиной менее 1 мм поглощает примерно 94% инфракрасного света.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разгадали тайну невидимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Создали первую фотографию: как это было

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 149441
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 74623
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 63938
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 55606
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 55283
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 268
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua