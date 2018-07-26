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пятница, 27 июля 2018 07:25

Психолог рассказала, как пережить измену

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Психолог рассказала, как пережить измену
Предают из-за отсутствия доверия и поддержки. Фото: Romantic Collection

Корень измены - в отношениях пары. К этому имеют отношение и мужчина, и женщина.

Причины - отсутствие доверия, нереалистичными ожиданиями, неумением обсуждать и решать проблемы, пишет семейный психолог Наталья Гаевская.

"Когда на части разрывает от отчаяния, негодования, гнева, обесценивание, вины, безысходности, вряд очень практичным будет поиск причины измены партнера. Лишними будут и конструктивные советы типа: займитесь собой и своей собственной жизнью. Это будет важным уже потом, когда буря в души хоть немного утихнет. Пока этого не произойдет, все будет бесполезным", - говорит специалист.

Иногда советуют простить измену, иногда - отомстить или вычеркнуть из памяти раз и навсегда.

"Прощение - это принятие и негласное разрешение партнеру действовать так и в дальнейшем. Даже если это причиняет вам боль. Ведь вы простили, значит, примете все и в следующий раз. Отомстить - значит окончательно разрушить отношения. Возможно, сначала станет легче. Потом останется только опустошение, а а свидетелей вашей мести оттолкнет такое поведение. Забывать - это предавать самого себя, лишая себя внутренней поддержки. Ведь вы страдаете, как бы ни хотелось возразить. Упорно пытаетесь быть сильными, успешными, независимыми, достойными хоть какого-то внимания, тратя на ​​это все и так мизерные остатки внутренних сил", - резюмирует психолог.

Забыть измену? Вычеркнуть, вытравить из сердца, памяти, а часто и из реальной жизни все, что напоминает о обидчике и его поступке? А вместе тем и все те чувства и эмоции, которые переполняют изнутри, не дают нормально жить и ищут выхода наружу. И через некоторое время лицом к лицу встретиться с депрессией, психосоматикой, новыми неудачными отношениями

В таком состоянии человеку нужно, чтобы ее кто-то принял со всей болью и гневом. Не нужно притворяться, что все хорошо, а в душе прятать злость и отчаяние, советует Гаевская.

Худший результат предательства то, что человек привыкает быть наедине со всеми проблемами и страданиями. От этого иногда хочется причинять боль другим, чтобы приглушить свою собственную.

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"Что же тогда делать с гневом и отчаянием, обесценением и оскорблением? Прежде всего - признать весь спектр своих переживаний и не допустить того, что произошло. Во-вторых, позвольте себе агрессию по отношению к предателю в фантазиях. Что вы хотите, чтобы он почувствовал? Как он должен страдать, чтобы вы начали чувствовать себя лучше? В-третьих, материализует свои фантазии. Пишите письма. Отправлять или нет - на ваше усмотрение. Рисуйте свою боль и гнев, плачьте до полного истощения подушку, кричите в лесу , сжигайте вещи, которые хоть чем-то напоминают обидчика", - советует семейный психолог.

После этого грустные мысли перестанут беспокоить. Со временем их влияние исчезнет вообще, говорит специалист.

Чрезмерно ласковые и привязанные друг к другу в начале отношений пары чаще разводятся. Чрезмерная эмоциональность характерна в период влюбленности. Он длится от 3 до 9 месяцев. Когда пары сталкиваются с реальными проблемами, которых не было в начале отношений, появляется разочарование.

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