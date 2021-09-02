Пользователи Telegram смогут проводить прямые эфиры

Зрители смогут принять участие в прямых эфирах. Фото: telegram.org

В мессенджере Telegram появилась новая функция. Пользователи теперь смогут проводить прямые трансляции.

Прямой эфир можно вести с камеры или же транслировать изображение экрана с неограниченным количеством зрителей, сообщают в пресс-службе Telegram.

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Однако новая функция несколько отличается от аналогичной в Instagram. Зрители также смогут участвовать в чужом телеэфире, если администратор "предоставит им слово".

Также появилось обновление для пересылки сообщений между чатами. Будет возможность удалять имя отправителя и его подписи мультимедиа.

Пользователи Android смогут управлять телефоном мимикой. Новая функция появилась в последнем обновлении приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версии Android 12. Приложение предоставляет набор инструментов для людей с ограниченными возможностями. Среди них и функция управления смартфоном с помощью самого лица.