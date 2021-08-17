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вторник, 17 августа 2021 08:18

Android-смартфоны получат уникальную функцию

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Android-смартфоны получат уникальную функцию
Пользователи Android смогут управлять телефоном мимикой. Фото: unsplash.com

Пользователи Android смогут управлять телефоном мимикой. Новая функция появилась в последнем обновлении приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12.

Приложение предоставляет набор инструментов для людей с ограниченными возможностями. Среди них и функция управления смартфоном с помощью самого лица, говорится на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Сейчас поддерживается установка нескольких движений для нескольких элементов управления: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, згляд вверх.

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Например, можно связать открытый рот с открытием панели уведомлений или поднятия брови с возвращением на главный экран. В будущем этот список может пополниться.

Обновление с функцией управления мимикой пока недоступно в Google Play.

Компания Apple планирует внедрить функцию распознавания лица практически во всю свою технику. Так, Apple запустит Face ID в свои ПК Mac уже в ближайшие пару лет. После этого функцию получат iPhone и iPad. Распознавать лица смонут даже самые бюджетные версии смартфонов, которые производит компания.

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