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воскресенье, 15 августа 2021 18:47

В Украине создали приложение для тех, кто хочет читать лучше

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В Украине создали приложение для тех, кто хочет читать лучше
Приложение Readlax украинских разработчиков - простое и эффективное решение тренировки памяти и мозга, а также навыка чтения. Фото: shotam.info

В Украине разработали приложение Readlax. Он предназначен для людей, которые хотят с лучшим пониманием и быстрее читать.

Readlax - это онлайн-тренировки мозга для скорочтения, сообщает ШоТам.

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Основной целью приложении это помочь быстрее получать знания, улучшить скорость чтения с лучшим пониманием.

В Readlax можно играть в четыре игры и читать интересные статьи и одновременно увеличивать скорость чтения в 3-5 раз.

Сервис требует гораздо меньше сил, денег и времени, чем курсы скорочтения. Поэтому тренировать память и читать удобно с телефона.

Основные функции приложения:

Тренировка памяти.

Скорочтения.

Фокус и концентрация.

Периферийное зрение.

Месячная подписка на Readlax стоит $ 4.99, а премиум навсегда - $ 199.

В Украине начала работать электронная библиотека Librarius. Приложение уже доступно на iOS и Android.

Это первая в Украине система с защищенным форматом файла электронной книги и аудиокниги. Пользователь приложения может читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету.

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Дата
15
августа

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