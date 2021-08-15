В Украине создали приложение для тех, кто хочет читать лучше

В Украине разработали приложение Readlax. Он предназначен для людей, которые хотят с лучшим пониманием и быстрее читать.
Readlax - это онлайн-тренировки мозга для скорочтения, сообщает ШоТам.
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Основной целью приложении это помочь быстрее получать знания, улучшить скорость чтения с лучшим пониманием.
В Readlax можно играть в четыре игры и читать интересные статьи и одновременно увеличивать скорость чтения в 3-5 раз.
Сервис требует гораздо меньше сил, денег и времени, чем курсы скорочтения. Поэтому тренировать память и читать удобно с телефона.
Основные функции приложения:
Тренировка памяти.
Скорочтения.
Фокус и концентрация.
Периферийное зрение.
Месячная подписка на Readlax стоит $ 4.99, а премиум навсегда - $ 199.
В Украине начала работать электронная библиотека Librarius. Приложение уже доступно на iOS и Android.
Это первая в Украине система с защищенным форматом файла электронной книги и аудиокниги. Пользователь приложения может читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету.
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