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вторник, 13 апреля 2021 04:25

В Украине появилась цифровая библиотека

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В Украине начала работать электронная библиотека Librarius. Приложение уже доступно на iOS и Android.

Это первая в Украине система с защищенным форматом файла электронной книги и аудиокниги. Пользователь приложения может читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету. Об этом сообщил разработчик проекту Антон Мартынов в Facebook.

"Это инструмент для перехода в новую цифровую эпоху для индустрии книгоиздания, эпоху сервиса и шеринговой экономики. Новая модель дистрибуции для украинских издателей и запуск циркуляции крови организмом системы книгораспространения. И, нет, это не замена бумажных книг. Это дополнительные возможности для читателей с целью популяризации чтения, как необходимого навыка человека XXI века", - отметил разработчик библиотеки.

Автор: "Читомо"
  В Украине появилась цифровая библиотека
В Украине появилась цифровая библиотека

10% текста любой электронной книги в приложении доступны для бесплатного просмотра. Большинство изданий имеют рейтинг книжного интернет-портала Goodreads, который насчитывает многомиллионную аудиторию пользователей. С помощью фильтров можно выбрать доступные книги для покупки, аренды или для бесплатного чтения.

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Над созданием приложения работали почти 6 месяцев. Сейчас уже доступна MVP версия и более 3000 электронных книг от украинских издателей.

Автор: "Читомо"
  В Украине появилась цифровая библиотека
В Украине появилась цифровая библиотека

В ближайших планах цифровой библиотеки: запуск подписной модели (сейчас уже доступна покупка и аренда книг); тестирование и финализация функционала аудиокниг; обязательное развитие украинского контента: от самиздата к помощи по оцифровке издательских портфелей издательств и библиотек; расширенный сервис корпоративных библиотек для B2B клиентов; разработка продукта для интеграции с библиотеками; подключения большого ассортимента англоязычных книг, а также книг на других языках для выхода на международный рынок.

Украинское приложение для улучшения качества сна Sleep Booster вошло в тройку по количеству загрузок в США в своей категории. Об этом свидетельствует отчет Sensor Tower. По данным AppStore и Google Play, Sleep Booster 2020 года занял 3-е место по загрузками в категории "Медитация и сон". По сравнению с 2019 годом приложение поднялось на 6 позиций.

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