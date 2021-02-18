Украинское приложение для улучшения качества сна Sleep Booster вошел в тройку по количеству загрузок в США в своей категории. Об этом свидетельствует отчет Sensor Tower.

По данным AppStore и Google Play, Sleep Booster 2020 года занял 3-е место по загрузками в категории "Медитация и сон". По сравнению с 2019 годом приложение поднялось на 6 позиций, информирует Root Nation.

Автор: Sensor Tower Украинское приложение - среди самых популярных в США

"2020 года мы выросли в 2,5 раза. За год приложение установили 5 миллионов человек. Приложение Sleep Booster помогло пользователям заснуть более 10 миллионов раз. Таких показателей нам удалось достичь благодаря повышению эффективности маркетинга и улучшению качества продукта. В этом году мы планируем вырасти в 3 раза, развивать бренд, активно работать с технологиями машинного обучения для определения фаз сна и категорий звуков", - сказал Михаил Галян, CEO Boosters.

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Приложение Sleep Booster предназначено для улучшения качества сна. Его разработала компания Boosters из экосистемы бизнес Genesis. Продукт запустили в работу в конце 2018 года. В разработке использовали машинное обучение и собственную адаптацию когнитивно-поведенческой психотерапии инсомнии - CBT-I. Используя медитации, звуки и рассказы на ночь, приложение помогает человеку уснуть, анализирует его звуки ночью и способствует формированию правильных привычек, которые нормализуют сон.