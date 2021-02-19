ИТ-разработчики из Черкасс создали мобильную программу, которая разнообразит словоупотребления в украинском.

— Нам хочется, чтобы изучение украинского языка с помощью мобильного приложения "Р.И.Д." стало интересным каждому, — говорит Gazeta.ua руководительница общественной организации "Проект Р.И.Д." Иванна Свитляр.

Она рассказывает об особенностях приложения и для кого он может быть наиболее полезным.

Автор: "Р.І.Д." Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского

В чем заключается особенность программы?

Это мобильная программа для повседневного изучения интересных украинских слов. Ежедневно поступают три новых "вкусненьких" слова. Вы читаете, осмысливаете, жмете на кнопку "Запомнить слово" и на следующий день получаете порцию новых вкусностей к изучению. Сейчас в программе могут попадаться слова разных категорий, как устаревшие, скажем, так и диалектизмы. Работаем над сортировкой слов и над полным перезапуском мобильного приложения.

Приложение платное?

Мобильное приложение разрабатывают волонтеры ОО "Проект Р.И.Д.". Поэтому программа вполне бесплатная и пользоваться ней может каждый.

Есть ли у него аналоги в Украине?

В зависимости от того, о каком языке мы говорим. Похожие программы в мире, очевидно, есть. Есть программы для улучшения украинского языка, есть программы по подготовке к ЕГЭ, но словесная составляющая там не основная. Поэтому в случае с украинским языком и нашим рынком - мы единственные.

Где его скачать и как он функционирует?

Скачать мобильное приложение можно в привычных пользователям магазинах "AppStore" - для iOS, "Google Play Market" - для Android. "Р.И.Д." максимально простой в использовании. Загрузив, перед вами появляется экран регистрации, затем выбираете сервис регистрации ("Google" или "Facebook"). После этого на экране появляется "Слова дня". Перед вами — три слова. Ваша основная задача сейчас — запомнить все три, чтобы завтра получить новые. После запоминания слово окрасится оранжевым цветом. Появится значок "В словаре". Автор: "Р.І.Д." Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского Когда нажмете на слово, то увидите картинку, его иллюстрирует, ударение, определения и примеры. Не забудьте нажать "Запомнить слово". После запоминания начисляются песчинки времени. Их можно потратить на изучение истории Украины в нашей другой мобильной программе - "Магазин". Также можно посмотреть выученные слова и выбрать любимые. Нажав на значок профиля в левом верхнем углу, можно еще и настроить напоминания для изучения слов в удобное для вас время. Автор: "Р.І.Д." Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского

Когда решили его создать? Откуда возникла такая идея?

Идея создания программы принадлежит основателю "Проект Р.И.Д." - Максиму Тымчию. Идея возникла осенью 2015 года, релиз программы состоялся 19 декабря 2016 года. Все начиналось с программы, а вот сейчас мы подросли. Сейчас "Проект Р.И.Д." - мобильные приложения, образовательная деятельность в соцсетях, лекции и интерактивы для всей семьи. Еще у нас есть блог, где мы берем интервью у представителей культуры (писателей, музыкантов).

Сколько людей работают в вашей команде? Кто и за что отвечает?

Обходились волонтерскими силами. Проект "Р.И.Д." имеет три отдела: технический (разработчики), лингвистический (вещатели), социальный (пиар, маркетинг). Сейчас в проект находятся 27 человек. Команда состоит из знатоков своего дела, людей с дипломами лингвистов, разработчиков, вне проектом успешно работают на коммерческой основе. В команду также входят пиарщики и SMMщики, которые понимают, что нужно делать, чтобы "Р.И.Д." оставался на слуху, все материалы появлялись в соцсетях вовремя и имели хорошее оформление. Автор: "Р.І.Д." Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского

Откуда черпаете информацию? Или приобщаете к этому процессу языковых экспертов?

Если речь идет о материалах для программы "Р.И.Д.", то информацию берем из самых разных словарей, научных статей, обсуждаем, решаем, что пойдет в работу, а что останется вне процессов.

Кто может попасть в вашу команду?

В общем каждый желающий. Конечно, желательно с 18 лет, но раньше тоже можно. У нас есть тестовый месяц, когда человек определяет, нравится ли ему такая деятельность. Если условия сотрудничества устраивают, мы подписываем договор и продолжаем взаимодействие.

На какой возраст людей рассчитан приложение?

Как говорит издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га", мы для малышей от 2 до 102. Возрастных ограничений нет, нецензурную лексику мы не вводим, потому мобильной программой можно спокойно пользоваться с самого раннего возраста. Знаем, что учителя в некоторых школах пользуются программой "Р.И.Д." и школьники с удовольствием изучают новые слова. По поводу людей старшего возраста, то все зависит от понимания, как пользоваться смартфоном. Если человек ориентируется, то мы будем только рады дарить новые знания каждый день.

Насколько актуально приложение для каждого украинца?

Все зависит от заинтересованности украинца собственным языком и культурой. Конечно, нам хочется, чтобы такое изучение было интересно всем и каждому. Мы работаем над тем, чтобы люди осмысленнее воспринимали собственное наследство. Поэтому наша позиция - актуально каждому.

Самой популярной в украинском алфавите есть буква "п". Именно с нее начинается наибольшее количество слов. Зато наименее употребляемая - "ф", ее употребляют преимущественно в заимствованных словах.