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вторник, 27 июля 2021 07:40

Apple добавит новую функцию во все свои устройства

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Apple добавит новую функцию во все свои устройства
Apple обновит все свои устройства. Фото: pixabay.com

Компания Apple планирует внедрить функцию распознавания лица практически во всю свою технику.

Так, Apple запустит Face ID в свои ПК Mac уже в ближайшие пару лет. После этого функцию получат iPhone и iPad. Распознавать лица смонут даже самые бюджетные версии смартфонов, которые производит компания, рассказал журналист Bloomberg.

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"Датчик распознавания лица дает Apple две основные функции: безопасность и расширена реальность. Touch ID, удобнее это или нет, обеспечивает только первое", - утверждает журналист.

Вся линейка iPhone, которую корпорация Apple выпустит в 2022 году, будет поддерживать 5G-технологию связи. Со следующего года уже не будет новых iPhone, поддерживающих 4G.

Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi и Huawei Technologies представили свои версии 5G-смартфонов еще в 2020 году, поэтому Apple пытается догнать конкурентов.

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Дата
27
июля

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