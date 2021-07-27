Apple добавит новую функцию во все свои устройства

Apple обновит все свои устройства. Фото: pixabay.com

Компания Apple планирует внедрить функцию распознавания лица практически во всю свою технику.

Так, Apple запустит Face ID в свои ПК Mac уже в ближайшие пару лет. После этого функцию получат iPhone и iPad. Распознавать лица смонут даже самые бюджетные версии смартфонов, которые производит компания, рассказал журналист Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали стоимость iPhone 13

"Датчик распознавания лица дает Apple две основные функции: безопасность и расширена реальность. Touch ID, удобнее это или нет, обеспечивает только первое", - утверждает журналист.

Вся линейка iPhone, которую корпорация Apple выпустит в 2022 году, будет поддерживать 5G-технологию связи. Со следующего года уже не будет новых iPhone, поддерживающих 4G. Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi и Huawei Technologies представили свои версии 5G-смартфонов еще в 2020 году, поэтому Apple пытается догнать конкурентов.