iPhone с поддержкой 4G больше не будет - СМИ

Компания также откажется от обновления версии iPhone mini. Фото: pixabay.com

Вся линейка iPhone, которую корпорация Apple выпустит в 2022 году, будет поддерживать 5G-технологию связи.

Со следующего года уже не будет новых iPhone, поддерживающих 4G, сообщает Nikkei Asia.

"Первые 5G-iPhone появятся на рынке уже в первой половине 2022-го. Устройства будут работать на процессоре A15. Связь обеспечит 5G-модем Qualcomm X60", - говорится в сообщении.

Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi и Huawei Technologies представили свои версии 5G-смартфонов еще в 2020 году, поэтому Apple пытается догнать конкурентов.

Компания также откажется от обновления версии iPhone mini, поскольку модель с небольшим экраном не смогла завоевать популярность у потребителей.

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В сентябре Apple представит новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13. В нее войдут iPhone 13 iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную ритейл-сеть. При этом есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.