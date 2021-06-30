В Украине появилось официальное представительство Apple

Компания Apple открыла официальное представительство в Украине. Фото: Delo.ua

Компания Apple открыла официальное представительство в Украине.

Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом в Украину и растаможкой всех своих устройств. Об этом сообщают издания UBR

Для украинских партнеров меняются условия работы - никто больше не сможет провозить "серый" товар. Аpple будет контролировать не только ввоз, но и качество предоставляемых консультаций в магазинах официальных реселлеров.

Как отмечается, до открытия офиса крупные торговые сети имели право на ввоз определенных объемов продукции Apple, а для расчетов с корпорацией они взаимодействовали с дистрибьютором "Асбис".

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В ближайшее время Apple может открыть в Украине фирменную ритейл-сеть. При этом есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.

В сентябре Apple представит новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13. В нее войдут iPhone 13 mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.