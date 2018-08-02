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четверг, 02 августа 2018 18:32

Поддержка и похвала - эксперт рассказала, как поднять самооценку ребенка

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Формировать самооценку у ребенка необходимо как можно раньше. Основные задатки личности появляются еще в раннем возрасте.

"Если самооценка ребенка занижена, у него без причины может возникнуть чувство тревоги и неуверенности в своих силах. Если не разобраться в ситуации и не исправить положение, то ребенок с заниженной самооценкой всегда будет думать, что его обманут, не нужно ничего делать, потому что все равно получится плохо, а он будет слышать только осуждение. Такие дети зачастую отказываются от новых видов деятельности из-за страха потерпеть неудачу", - говорит детский психолог Ирина Ердик.

Стоит помнить, что на разных промежутках возрастного периода самооценка проходит через несколько этапов. В дошкольном возрасте самооценка у ребенка обычно несколько завышена. В период начальной школы самооценка ребенка слегка снижается вследствие того, что он начинает сравнивать себя с другими детьми, наблюдает за реакцией окружающих, начинает следить за своим поведением и привыкает к дисциплине.

За среднего школьного возраста ребенок трезво оценивает свои успехи и поражения. Расставляет ценности в жизни, начинает прислушиваться к мнению не только взрослых, но и приятелей-сверстников. В старшем школьном возрасте в уверенности и самооценке происходят радикальные изменения. На пути к взрослению дети часто замыкаются в себе, испытывают неуверенность или наоборот - излишний подъема собственного эго.

  Родителям нужно поддерживать ребенка, но не так как это делает поколения новых родителей. Фото: 112
Родителям нужно поддерживать ребенка, но не так как это делает поколения новых родителей. Фото: 112

Повлиять на детскую самооценку может неправильное воспитание, завышенные ожидания и поощрения состязательности. Однако, чаще всего причиной заниженной самооценки является фразы, которые малыш слышит от мамы и папы.

"Самооценку вполне возможно урегулировать. Ее основы закладываются еще в дошкольном возрасте. Все зависит от отношения родителей, ближайшего окружения и друзей к ребенку", - говорит Gazeta.ua кандидат психологических наук Ирина Губеладзе. Она рассказала, как повысить самооценку ребенка дошкольного возраста.

Существует миф, что заниженная самооценка навсегда, это правда?

- Ее можно корректировать. Для ребенка важно наладить эмоциональную связь со взрослым. В первую очередь, это должны быть родители. Они - главный индикатор отношения ребенка к себе. Если мама или папа активно ругали и унижали ребенка в дошкольном возрасте, он может вырасти застенчивым и с заниженной самооценкой. Уже в школе ребенок будет воспринимать похвалу не истинно и не правдиво, потому что отчаялся. На повышение самооценки активно можеь влиять человек, которому доверяет ребенок.

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Как воспитать уверенного в себе ребенка?

- Родителям нужно поддерживать ребенка, но не так как это делает поколения новых родителей. Они хвалят ребенка за что-нибудь. Такого делать однозначно нельзя. Ребенок не умеет адекватно оценивать свои возможности. Эта задача родителей. И важно помнить, что оценивать надо не саму работу, а старания ребенка, мотивируя его к новым свершениям и росту.

Какие фразы важно говорить, и которые не стоит, для поднятия детской самооценки?

- Важно говорить слова, которые дают поддержку ребенку. Даже если он не очень справился с задачей. Вы должны объяснить ему, что в неудачах нет ничего страшного, нужно не останавливаться и обязательно продолжать начатое. Можно сказать что-то вроде: "Ты не лучше всего это сделал, но ты молодец, что постарался, в следующий раз приложишь больше усилий и получишь лучший результат" или "Давай еще поработаем". Не стоит говорить фразы, которые оскорбляют или обесценивают достижения ребенка, даже если они не значительные. Слова "Ты мог бы сделать лучше" говорить не стоит.

Важно говорить слова, которые дают поддержку ребенку

Какие самые полезные развивающие игры для поднятия самооценки ребенка?

- Полезные игры, которые вмещают в себя элемент конкуренции и отрабатывают навыки принятия себя. Когда ребенок вступает в своеобразную "борьбу" с кем-то. Они способствуют повышению самооценки. Ребенок начинает себя оценивать и понимать успешен он в этом или нет. Также это довольно неплохая площадка для развития самокритичности. Как ребенок воспринимает поражения и может принять свою неуспеваемость. Это не обязательно развивающие игры. Подойдут те же шахматы. Ребенок, который чем-то заинтересован, обязательно добьется в этом деле успехов, что положительно скажется на самооценке.

Какой совет можете дать для поднятия самооценки ребенка?

- Родители знают в чем их ребенок успешен. Они должны создавать те ситуации, в которых ребенок сможет себя проявить с положительным результатом. Поддерживать эти достижения, даже самые маленькие, хвалить. Не обесценивать ее достижения и не ругать за определенные проигрыше ребенка. Лучше предложить помощь и вселить надежду.

Умение ребенка читать и считать - это вовсе не означает, что он готов к обучению и к объему школьных нагрузок. Важная психологическая готовность ребенка. Ребенок должен быть морально готовым просыпаться утром, собираться в школу, быть внимательным на уроке, общаться с учителем, выполнять домашние задания. Важно, чтобы будущий первоклассник был готов к школе физиологически. Здоровый школьник может простужаться не чаще пяти раз в год.

Готовность к обучению - индивидуальная вещь. Она не всегда зависит от возраста. Он готов к школе, если долгое время может удерживать внимание, быть усидчивым, сосредотачиваться на учебе, слышать, понимать и выполнять просьбы взрослых.

Автор: Ирина Рубан
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