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среда, 25 июля 2018 11:15

Как определить, готов ли ребенок к школе

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Как определить, готов ли ребенок к школе
Ребенок должен иметь мотивацию ходить в школу. Фото: dreamstime.com

Умение ребенка читать и считать - это вовсе не означает, что он готов к обучению и к объему школьных нагрузок. Важна психологическая готовность ребенка, рассказывает Gazeta.ua кандидат психологических наук Ирина Губеладзе.

"Готовность к обучению - индивидуальная вещь. Она не всегда зависит от возраста. Ребенок готов к школе, если может долгое время удерживать внимание, буди усидчивым, сосредотачиваться на учебе, слышать, понимать и выполнять просьбы взрослых. Первоклассник должен уметь эффективно взаимодействовать с другими учениками в классе и учителем, преодолевать конфликтные ситуации. Также важно, чтобы ребенок имел интерес к учебе. Если хочет читать и писать, интересуется буквами и цифрами - он ​​морально готов к школе", - говорит специалист.

Ребенок должен быть готов просыпаться утром, собираться в школу, быть внимательным на уроке, общаться с учителем, выполнять домашние задания.

Важно, чтобы будущий первоклассник был готов к школе физиологически. Здоровый школьник должен простужаться не чаще пяти раз в год.

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"Если ребенок может достать рукой через голову до противоположного уха, школьные нагрузки будут ему по силам. Малыш пяти лет это сделать не может, потому что руки коротки. До вступления в первый класс должны начать расти хотя бы четыре постоянные зубы. С созреванием зубов созревают центры, которые отвечают за детскую психомоторикую. Если ребенок, положив руку на стол может поочередно поднять пальчики от мизинца до большого, у нее хорошо развита киствова ткань. Малыш выдержит нагрузки по письму и каллиграфии, - говорит Gazeta.ua психолог Наталья Носаль.

У ребенка также должна быть четкая мотивация, почему она хочет идти в школу.

В этом году первоклассников принимают в школу по месту прописки. За каждым учебным заведением закрепили определенную территорию. Детей, проживающих на территории обслуживания школы, принимать в учебное заведение в первую очередь. Других - на свободные места.

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