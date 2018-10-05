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суббота, 06 октября 2018 10:05

Почему не хватает средств на зарплаты учителям

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Почему не хватает средств на зарплаты учителям

Столичные учителя с сентября не получают надбавки за напряженность и престижность профессии. В Киеве не хватает средств на зарплаты педагогам. Город не получил субвенции в размере 865 млн грн.

"Все столичные педагогические работники учреждений среднего образования недополучат с сентября по декабрь этого года надбавку за престижность - 30 процентов, и надбавку за сложность и напряженность - 20 процентов. Это означает, что с первого сентября молодые учителя и воспитатели недополучат 1,5 тысячи гривен до своей зарплаты. Учителя высшей категории - 2000 гривен", - рассказывает председатель Профсоюза работников образования Киева Александр Яцунь.

В проекте бюджета на нынешний год на образовательную субвенцию для Киева планировали заложить и 2,7 млрд грн. Кабмин уменьшил ее на 1,2 млрд грн. Отсюда - дефицит.

"Декларативно образование в бюджете приоритетное. На самом деле финансирования всегда было по остаточному принципу. А отношение к образованию, как к ресурсопоедаемой сфере", - комментирует образовательный эксперт 55-летний Виктор Громовой.

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Педагоги также требуют, чтобы со следующего года заработала 61 статьи нового Закона "Об образовании". Запланировано - с 2023-го. Должностной оклад педагогического работника должен быть на уровне трех минимальных заработных плат. Это более 11 тыс. грн. Сейчас молодой специалист получает 4 тыс. грн. Учитель высшей категории - 5 тыс.

1 млрд грн субвенции на Новую украинскую школу использовали только наполовину - 53,3%. 80% этих средств направлены на закупку дидактических материалов и мебель. 20% - на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для начальных классов.

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