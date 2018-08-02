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четверг, 02 августа 2018 21:10

Почему рабочие специальности непопулярны в Украине

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Почему рабочие специальности непопулярны в Украине
По словам эксперта, в Украине нет системы профориентации. Фото: Днепр Час

По результатам вступительной кампании 2018 года самыми популярными специальностями стали филология, право и менеджмент. В десятку лидеров также вошли компьютерные науки, экономика, медицина и туризм.

"Абитуриенты и их родители до сих пор думают, что юристы и экономисты все еще фавориты рынка. Образование особо не желает подстраиваться под рынок труда и разрабатывать новые программы. А рынок труда вынужден потреблять то, что наметили абитуриенты и пытались реализовать образовательные учреждения", - рассказала Gazeta.ua эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

По ее словам, в Украине нет системы профориентации. Так, в Киеве и крупных городах существует большой дефицит школ и лицеев, которые учат детей по основному профилю.

"50 процентов абитуриентов идут туда, куда хотят родители. Последние же имеют собственные представления о том, что будет лучше для их ребенка. Поэтому нас скоро ждет новая волна безработицы. В первую очередь, это будут юристы, которые в таком количестве никому не нужны. Также экономисты, которых будут пытаться хоть где-то пристроить бухгалтерами, или филологи украинского и русского языков. Ведь 4 вакансии на 4-5 тысяч гривен зарплаты по Киеву - это не рай. В результате Центр занятости снова будет отчитываться, что в больших городах безработных с высшим образованием около 90 процентов", - подчеркнула Пашкина.

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Она добавила, что дети делятся на два типа: те, кому высшая математика дается легко и те, кто хорошо работает руками.

"В нашем государстве родители и первых, и вторых суют в вузы. Потом оказывается, что ребенок потерял 6 лет жизни для родительской радости. Таким образом, в Украине, к сожалению, профессии делят на первый, второй и третий сорт. Чтобы такого не было с абитуриентами и их родителями нужно проводить профобразовательную работу. Они должны понимать, что программисты и инженеры сейчас получают зарплаты больше, чем филологи и экономисты", - подытожила эксперт рынка.

В Минобразования подготовили предложения по изменению финансирования учреждений профессионально-технического образования. По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, это решит проблему подготовки кадров рабочих профессий.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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