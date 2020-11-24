Откуда происходит человек: опубликовали труд Дарвина

В Великобритании 24 ноября 1859 года вышла книга "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь" английского натуралиста Чарльза Дарвина.

Автор: Фото: znaj.ua/history Английский натуралист Чарльз Дарвин

Произведение истории науки является основополагающим в сфере эволюционного учения. В своей работе Дарвин изложил научную теорию эволюции. Она базируется на принципах изменчивости видов, естественного отбора и борьбы за существование.

Автор: Фото: znaj.ua/history Теория эволюции Дарвина

Ученый собрал данные для своей теории во время 5-летней экспедиции к Галапагосским островам и Новой Зеландии. Он путешествовал на корабле "Бигль" в 1830 годах под влиянием работ французского натуралиста Жана-Батиста Ламарка.

Автор: Фото: znaj.ua/history Кругосветное путешествие Чарльза Дарвина на корабле "Бигль"

Идея эволюции органических видов не была новой. Ее отстаивал дед Чарльза, ученый Эразм Дарвин и француз Ламарк, который еще в начале ХІХ в. предложил схему преобразования одноклеточного организма в человека. Но именно Чарльз Дарвин предложил наглядные доказательства эволюционного процесса.

Свою теорию эволюции натуралист сформулировал 1844 года. Но Дарвин не решался ее опубликовать, ведь его тезисы противоречили библейской теории сотворения мира.

1858-го британский натуралист Альфред Рассел Уоллес независимо от Дарвина опубликовал тезисы своего видения эволюционного процесса.

В июле того же года ученый взялся за написание книги "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь".

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Современники неоднозначно приняли труд Дарвина. Теория эволюции ученого объясняла много загадочных вопросов биологии. Но ортодоксальные христиане объявили произведение ересью.

Автор: Фото: znaj.ua/history "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь"

1-е издание книги тиражом 1250 экземпляров в Великобритании раскупили за 1 день. Представленные в ней положения до сих пор остаются основой научной теории эволюции.

Сейчас труд Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь" занимает 27-е место в рейтинге лучших книг всех времен журнала Newsweek.

12 февраля весь мир отмечает День Дарвина. Это международный праздник, приуроченный ко дню рождения ученого. Миссия праздника заключается в том, чтобы вдохновить людей использовать принципы интеллектуальной храбрости и научного любопытства.