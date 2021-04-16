Основали ведущее учебное заведение

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 810
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 234
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 711
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1494
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 432
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1305
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 603
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 117
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 864
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
4
6
5
5
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Видео
Все видео
На Красной планете обнаружили "море дюн"
На Красной планете обнаружили "море дюн"
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 711
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1494
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 729
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1305
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 189
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 09:39

Основали ведущее учебное заведение

  Комментировать
Основали ведущее учебное заведение
Основали ведущее учебное заведение фото: ukrinform.ua

16 апреля 1632 года митрополит Петр Могила основал Киево-Могилянскую академию. Ее создали на базе Киевской братской школы, которая в 1615 году получила помещение от мецената Елизаветы Гулевич.

Некоторые учителя Львовской и Луцкой братских школ переехали преподавать в Киев. Школа имела поддержку Войска Запорожского и, в частности, гетмана Петра Сагайдачного.

В сентябре 1632 года объединились Киевская братская и Лаврская школы. В результате создали Киево-Братскую коллегию. Киевский митрополит Петр Могила построил в ней систему образования по образцу иезуитских учебных заведений. Большое внимание уделяли изучению языков, в частности польского и латыни. Ограничений для получения образования не было. Потом коллегию назвали Киево-Могилянской в ​​честь своего благодетеля и попечителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Согласно Гадяцкому трактату 1658 года, коллегии присвоили статус академии и она получала равные права с Ягеллонским университетом. К воспитанникам Киево-Могилянской академии принадлежали гетманы Иван Мазепа, Пилип Орлик, Павел Полуботок, Иван Скоропадский и Иван Самойлович. Здесь учились архитектор Иван Григорович-Барский, композиторы Артемий Ведель и Максим Березовский, философ Григорий Сковорода и ученый Михаил Ломоносов.

Несмотря на попытки выпускников превратить академию в современный университет, указом Синода от 14 августа 1817 года, учебное заведение закрыли. Зато в 1819 году создали Киевскую духовную академию.

Историки считают, что на Руси первые школы основали в Киеве в 988 году. Об этом указано в летописи под названием "Повесть временных лет".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Основали ведущее учебное заведение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Основали ведущее учебное заведение

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 18540
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 9810
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 81 Просмотров: 9306
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 8361
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 7614
Наука
Под видом "Новой почты" - обнаружили опасный вирус
Под видом "Новой почты" - обнаружили опасный вирус Просмотров: 540
В космосе запустят первое реалити-шоу
В космосе запустят первое реалити-шоу Просмотров: 72
Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу
Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу
 Просмотров: 261
Ровненские школьники возвращаются к очному обучению
Ровненские школьники возвращаются к очному обучению Просмотров: 36
Лучшие участники ВНО получат стипендии
Лучшие участники ВНО получат стипендии Просмотров: 63
Больше всего комментируют
81
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
7
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
4
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
Голосов: 74
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть