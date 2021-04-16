Основали ведущее учебное заведение фото: ukrinform.ua

16 апреля 1632 года митрополит Петр Могила основал Киево-Могилянскую академию. Ее создали на базе Киевской братской школы, которая в 1615 году получила помещение от мецената Елизаветы Гулевич.

Некоторые учителя Львовской и Луцкой братских школ переехали преподавать в Киев. Школа имела поддержку Войска Запорожского и, в частности, гетмана Петра Сагайдачного.

В сентябре 1632 года объединились Киевская братская и Лаврская школы. В результате создали Киево-Братскую коллегию. Киевский митрополит Петр Могила построил в ней систему образования по образцу иезуитских учебных заведений. Большое внимание уделяли изучению языков, в частности польского и латыни. Ограничений для получения образования не было. Потом коллегию назвали Киево-Могилянской в ​​честь своего благодетеля и попечителя.

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Согласно Гадяцкому трактату 1658 года, коллегии присвоили статус академии и она получала равные права с Ягеллонским университетом. К воспитанникам Киево-Могилянской академии принадлежали гетманы Иван Мазепа, Пилип Орлик, Павел Полуботок, Иван Скоропадский и Иван Самойлович. Здесь учились архитектор Иван Григорович-Барский, композиторы Артемий Ведель и Максим Березовский, философ Григорий Сковорода и ученый Михаил Ломоносов.

Несмотря на попытки выпускников превратить академию в современный университет, указом Синода от 14 августа 1817 года, учебное заведение закрыли. Зато в 1819 году создали Киевскую духовную академию.

Историки считают, что на Руси первые школы основали в Киеве в 988 году. Об этом указано в летописи под названием "Повесть временных лет".