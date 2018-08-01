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четверг, 02 августа 2018 07:25

Назвали самую опасную игру для женщин

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Назвали самую опасную игру для женщин
Футбол опасен для женского мозга. Фото: 1927

Футбол опасен для женского мозга.

к такому выводу пришли ученые из американского Иешива-университета, передает Naked Science.

Исследователи применили методику МРТ, что позволяет максимально подробно анализировать организацию структуры мозга.

В центре внимания группы экспертов оказались микроскопические изменения в белом веществе мозга у 98 футболистов-любителей: 49 мужчин и 49 женщин. Каждый из этих людей посвятил футболу не один год своей жизни и неоднократно отбивал мячи головой. Средний возраст участников - 26 лет.

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"У женщин было в пять раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами, хотя количество ударов была одинаковой", - говорит ведущий автор исследования Майкл Липтон.

По мнению исследователей, причиной может быть генетическая предрасположенность, сила мышц шеи или половые гормоны.

Физическая активность в пожилом возрасте улучшает опорно-двигательную, сердечную системы, повышает иммунитет и нормализует сон. Однако перед началом занятий важно узнать у врача об оптимальной продолжительности определенной тренировки и о его безопасности. Например, человек с когнитивными расстройствами может заблудиться во время пробежки, а тот, кто пережил оперативное вмешательство в области головы, не должен наклоняться вниз головой.

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