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воскресенье, 21 июля 2019 07:25

Нашли новорожденную двуглавую черепаху

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Нашли новорожденную двуглавую черепаху
Двуглавую черепаху нашли на острове Мабул Фото: Scuba Junkie SEAS

На острове Мабул Малайского архипелага нашли новорожденную двуглавую черепаху.

Каждая из глав пресмыкающегося дышит и реагирует на окружающую среду отдельно, сообщил морской биолог Дэвид Макканн.

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Животному удалось координировать свои движения во время плавания и передвижения по суше. Так, правая голова контролирует передний правый ласт, левая - передний левый.

Двуглавый пресмыкающееся является первым среди 13 тыс родившихся в научном центре черепах.

Редкая форма сращения близнецов, при которой у близнецов одно тело, но две головы называется дицефаламы.

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