Как открывали экзопланеты за пределами Солнечной системы

NASA показало, как открывали экзопланеты вне Солнечной системы Фото: newsone.ua

Сотрудники NASA сделали видео, как в хронологическом порядке открывали экзопланеты вне Солнечной системы.

Видео начинается с 1991-го. Первую планету нашли в 1992-го. Вверху картинки разместили счетчик количества экзопланет и год, когда их находили, сообщает Newsweek.

Сейчас ученые знают о существовании по меньшей мере 4 тыс. планет, не считая тех, которые в Солнечной системе.

Исследователи NASA получили фотографию марсохода Curiosity, которую сделали с орбиты планеты с помощью другого аппарата.