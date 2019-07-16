Как открывали экзопланеты за пределами Солнечной системы

Сотрудники NASA сделали видео, как в хронологическом порядке открывали экзопланеты вне Солнечной системы.
Видео начинается с 1991-го. Первую планету нашли в 1992-го. Вверху картинки разместили счетчик количества экзопланет и год, когда их находили, сообщает Newsweek.
Сейчас ученые знают о существовании по меньшей мере 4 тыс. планет, не считая тех, которые в Солнечной системе.
Исследователи NASA получили фотографию марсохода Curiosity, которую сделали с орбиты планеты с помощью другого аппарата.
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