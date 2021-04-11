Миссия на Луну: Турция успешно испытала гибридный двигатель ракеты

В Турции провели испытания гибридного двигателя ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Испытания прошли успешно.
Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в Twitter.
"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал он.
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Испытания турецкого ракетного двигателя прошли в районе Шиле близ Стамбула.
Турция на 2023 год запланировала старт своей собственной лунной миссии, турецкая компания Delta V Space Technologies Inc. разработала для этого гибридную ракету и беспилотный аппарат.
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