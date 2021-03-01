Турция планирует миссию на Луну

Миссия планируется в два этапа - в 2023 и 2028 годах. Фото: Pixabay

Турция на 2023 год запланировала старт своей собственной лунной миссии, турецкая компания Delta V Space Technologies Inc. разработала для этого гибридную ракету и беспилотный аппарат.

Об этом сообщает Anadolu. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что миссия планируется в два этапа - в 2023 и 2028 годах.



"В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - рассказал Варанк.

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Посадка марсохода Perseverance состоялась вечером, 18 февраля. Критическая фаза началась не ранее 22:30 по киевскому времени, а момент посадки в 22:55. Через 7 месяцев после запуска и 471 млн км путешествия ровер достигнет кратера Джезеро на Красной планете. Он должен собрать данные о поверхности и атмосфере Марса, чтобы установить, может ли там существовать жизнь, в том числе человеческая колония.