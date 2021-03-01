Турция планирует миссию на Луну

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 3600
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 873
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1521
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2061
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2133
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1152
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1368
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
3
8
3
2
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Видео
Все видео
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 252
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1323
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 594
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3456
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 324
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 01:28

Турция планирует миссию на Луну

  Комментировать
Турция планирует миссию на Луну
Миссия планируется в два этапа - в 2023 и 2028 годах. Фото: Pixabay

Турция на 2023 год запланировала старт своей собственной лунной миссии, турецкая компания Delta V Space Technologies Inc. разработала для этого гибридную ракету и беспилотный аппарат.

Об этом сообщает Anadolu. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что миссия планируется в два этапа - в 2023 и 2028 годах.

"В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - рассказал Варанк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марсоход показал панорамное фото Красной планеты

Посадка марсохода Perseverance состоялась вечером, 18 февраля. Критическая фаза началась не ранее 22:30 по киевскому времени, а момент посадки в 22:55. Через 7 месяцев после запуска и 471 млн км путешествия ровер достигнет кратера Джезеро на Красной планете. Он должен собрать данные о поверхности и атмосфере Марса, чтобы установить, может ли там существовать жизнь, в том числе человеческая колония.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турция планирует миссию на Луну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5481
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 1 Просмотров: 4770
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 4410
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 4329
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 4320
Наука
"Неудачи являются предвестниками успеха" – представительница НАТО выступила перед участницами STEM is FEM
"Неудачи являются предвестниками успеха" – представительница НАТО выступила перед участницами STEM is FEM Просмотров: 189
Создали первую в мире стеклодувную машину
Создали первую в мире стеклодувную машину
 Просмотров: 90
Стартует первый этап сертификации учителей
Стартует первый этап сертификации учителей Просмотров: 423
Зафиксировали уникальное явление на Венере
Зафиксировали уникальное явление на Венере Просмотров: 360
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 16029
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
6
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 897
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть