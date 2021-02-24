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среда, 24 февраля 2021 14:16

На парашюте марсохода Perseverance зашифровали секретное послание

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На парашюте марсохода Perseverance зашифровали секретное послание
Пользователи соцсетей разгадали послание за 6 часов. Фото: pixabay

Марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Perseverance - высадился на Марсе.

Устройство сделало это благодаря большому парашюту, в который поместили секретное сообщение, что зашифровал один из инженеров в команде NASA, сообщает АР.

На оранжевых и белых полосах парашюта системный инженер Ян Кларк написал Dare Mighty Things, что означает "Осмельтесь на большие дела". Чтобы это написать, он использовал двоичный код.

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Эта фраза - девиз Лаборатории реактивного движения NASA, которая руководит миссией Perseverance. Также на ободке парашюта инженер спрятал GPS-координаты базы лаборатории в Пасадене, штат Калифорния. Ученый увлекается головоломками и придумал эту идею 2 года назад. Инженеры хотели сделать необычный рисунок на нейлоновой ткани, чтобы знать, как ориентировался парашют при спуске.

Пользователи соцсетей разгадали послание за 6 ч. Их догадки подтвердил главный инженер марсохода Perseverance Адам Штельцнер.

Посадка марсохода Perseverance состоялась вечером, 18 февраля. Критическая фаза началась не ранее 22:30 по киевскому времени, а момент посадки в 22:55. Через 7 месяцев после запуска и 471 млн км путешествия ровер достигнет кратера Джезеро на Красной планете. Он должен собрать данные о поверхности и атмосфере Марса, чтобы установить, может ли там существовать жизнь, в том числе человеческая колония.

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