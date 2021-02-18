Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)

Посадка марсохода Perseverance состоится сегодня вечером, 18 февраля. Критическая фаза начнется не ранее 22:30 по киевскому времени, а момент посадки в 22:55. Сейчас аппарат миссии Mars 2020 все еще движется на скорости 76 744 км/ч, ему остается преодолеть всего 1,2 млн км.

Спустя 7 месяцев после запуска и 471 млн км путешествия ровер достигнет кратера Джезеро на Красной планете. Он должен собрать данные о поверхности и атмосфере Марса, чтобы установить, может ли там существовать жизнь, в частности человеческая колония. Трансляцию события будет вести NASA. Там утверждают, что с новейшей аппаратурой это будет "самая точная посадка в истории".

В отличие от своего предшественника Curiosity, который все еще функционирует на Марсе, ровер Perseverance оснащен радарной системой. Она будет сканировать рельеф и корректировать курс для максимально точного движения в зону приземления.

Автор: NASA

Оборудование марсохода не только поможет в поиске окаменелых микробов, но также расширит человеческие знания относительно марсианской геологии, ее прошлого и настоящего. Испытает он и технологии для использования в будущих пилотируемых полетах: например, получение кислорода из окружающей среды, применение дрона-вертолета Ingenuity в атмосфере другой планеты, отбор проб грунта в 40+ капсул, которые в 2026-м миссия США/ЕС подберет и отправит на Землю.

В устройство также установили 23 камеры и несколько микрофонов, которые будут записывать исторические звуки прибытия и приземления аппарата на Марс, а также звуки во время работы марсохода, ветра и другие.

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NASA сняли видео о предстоящем приземлении марсохода. В анимации показали все, начиная от прилета Perseverance в атмосферу Марса до развертывания парашюта для фактической посадки устройства на поверхность Красной планеты.