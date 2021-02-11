В NASA определили места для высадки людей на Марсе

В NASA рассчитали возможные места высадки людей на Марсе. Основным критерием выбора местности стало наличие воды.

Ученые создали иллюстрированную карту северного полушария Марса, где обозначили зоны вечной мерзлоты и распределения водяного льда вплоть до экватора, пишет Nature Astronomy. Там более плотная атмосфера, что полезно для торможения массивных посадочных модулей с астронавтами внутри.

Автор: space.com

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Равнины планеты под названием Arcadia Planitia и Deuteronilus Mensae оптимально подходят для размещения на них баз людей. Там много солнечного света, а из-под почвы можно добывать воду. Планируя полет на Марс придется выбирать между приоритетами при выборе места посадки. Южное полушарие пока не рассматривается, так как там меньше шансов найти воду.

Сейчас NASA планирует оценить перспективность миссии International Mars Ice Mapper, нацеленную на поиск водяного льда на Марсе.

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Ученые изучили распределение около 60 тыс. камней и обнаружили, что их скопления образовались в результате изменения циклов отступания льда. По мнению исследователей, Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов за последние 300-800 млн лет.