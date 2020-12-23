NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода

Ученые предполагают, что марсоход Perseverance 18 февраля 2021 достанется на кратер Джезеро на Красной планете. Фото: pixabay

Марсоход Perseverance впоследствии должен приземлиться на Марсе.

Как это примерно будет происходить показало в видео Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) на сайте.

Ученые предполагают, что марсоход Perseverance 18 февраля 2021 достанется на кратер Джезеро на Красной планете.

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На видео видно фазу в конце путешествия марсохода после того, как устройство преодолеет около 470 млн. километров. В анимации показали все, начиная от прилета Perseverance в атмосферу Марса к развертыванию парашюта для фактической посадки устройства на поверхность Красной планеты.

Также в NASA можно будет увидеть перемещения марсохода Perseverance в живой трансляции.

В NASA представили четвероногого робота-собаку с искусственным интеллектом, который сможет автономно перемещаться по Красной планете. Ожидается, что такие роботы смогут маневрировать лучше, чем марсоходы, сообщает издание Live Science.