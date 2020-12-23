NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 9144
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 621
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2538
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2124
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1935
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
5
8
26
5
5
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
10-метровые динозавры появятся в Виннице
10-метровые динозавры появятся в Виннице
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Компания Илона Маска установила новый рекорд
&quot;С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание&quot; Киевпроекта &quot;
"С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание" Киевпроекта "
Видео
Все видео
NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода
NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника
Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника
В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс
В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 9144
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1215
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1881
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 468
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 11:40

NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода

  Комментировать
NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода
Ученые предполагают, что марсоход Perseverance 18 февраля 2021 достанется на кратер Джезеро на Красной планете. Фото: pixabay

Марсоход Perseverance впоследствии должен приземлиться на Марсе.

Как это примерно будет происходить показало в видео Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) на сайте.

Ученые предполагают, что марсоход Perseverance 18 февраля 2021 достанется на кратер Джезеро на Красной планете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили лучшее место для жизни на Марсе

На видео видно фазу в конце путешествия марсохода после того, как устройство преодолеет около 470 млн. километров. В анимации показали все, начиная от прилета Perseverance в атмосферу Марса к развертыванию парашюта для фактической посадки устройства на поверхность Красной планеты.

Также в NASA можно будет увидеть перемещения марсохода Perseverance в живой трансляции.

В NASA представили четвероногого робота-собаку с искусственным интеллектом, который сможет автономно перемещаться по Красной планете. Ожидается, что такие роботы смогут маневрировать лучше, чем марсоходы, сообщает издание Live Science.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 18999
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13383
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 9144
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5229
Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
 Просмотров: 5103
Наука+ИТ
Telegram с 2021 года будет работать с новыми функциями
Telegram с 2021 года будет работать с новыми функциями Просмотров: 126
Маск пытался продать Tesla компании Apple
Маск пытался продать Tesla компании Apple Просмотров: 324
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
 Просмотров: 252
Ученые смогли впервые зафиксировать нановспышки на Солнце
Ученые смогли впервые зафиксировать нановспышки на Солнце Просмотров: 144
Украина вместе с ООН будет разрабатывать платформу для контроля мусора в морях
Украина вместе с ООН будет разрабатывать платформу для контроля мусора в морях Просмотров: 45
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
Голосов: 3779
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть