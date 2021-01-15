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пятница, 15 января 2021 10:19

Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
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В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать с планеты фотографии.

Марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, которую исследует с 2014 года.

Из недавних фотографий фотограф Андрей Бодров собрал высококачественную панораму с доступным выбором различных проекций.

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26 ноября 2011 года ровер весом 899 кг ракетой доставили на Марс. Он сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го и с той поры проехал 23,83 км, прислав уже около 750 тыс. фотографий. Кратер Гейла - это бывшее дно озера. Озеро было заполнено осадком, который превратился в камень.

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