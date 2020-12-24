В NASA показали видео предстоящего приземления марсохода

В NASA опубликовали анимационный трейлер посадки марсохода Perseverance, который 18 февраля 2021 года планируют отправить на кратер Джезеро на Красной планете.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса разместило видео на YouTube.

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Преодолев путь в 300 млн км, ровер пройдет непростую заключительную фазу, которая будет состоять из 3 этапов: входа в атмосферу, спуска и посадки.

Автор: NASA

На кадрах показали, как корабль с ровером войдет в атмосферу Марса, оставляя яркий огненный след.

Миссия направлена на изучение астробиологии, а именно на поиск признаков жизни микробов.

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В NASA представили четвероногого робота-собаку с искусственным интеллектом, который сможет автономно перемещаться по Красной планете. Ожидается, что такие роботы смогут маневрировать лучше, чем марсоходы, сообщает издание Live Science.