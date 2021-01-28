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четверг, 28 января 2021 21:21

На Марсе нашли следы ледниковых периодов: фото
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В США ученые нашли на Марсе следы десятков ледниковых периодов.

Исследователи проанализировали фотографии 45 марсовых ледников, которые были сделаны орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает Earth Sky.

За последние 300-800 млн лет Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов - ученые. Фото: NASA
За последние 300-800 млн лет Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов - ученые. Фото: NASA
За последние 300-800 млн лет Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов - ученые. Фото: NASA
За последние 300-800 млн лет Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов - ученые. Фото: NASA

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Ученые изучили распределение около 60 тыс. Камней и обнаружили, что их скопления образовались в результате смены циклов странение и отступления льда.

По мнению исследователей, Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов за последние 300-800 млн лет.

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды минерал, который редко случается на Земле. Речь идет о ярозит, который распространен на Марсе. Желто-коричневый минерал образуется в кислой среде и ему необходима вода.

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