На Марсе нашли следы ледниковых периодов: фото

В США ученые нашли на Марсе следы десятков ледниковых периодов.

Исследователи проанализировали фотографии 45 марсовых ледников, которые были сделаны орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает Earth Sky.

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Ученые изучили распределение около 60 тыс. Камней и обнаружили, что их скопления образовались в результате смены циклов странение и отступления льда.

По мнению исследователей, Марс пережил от 6 до 12 ледниковых периодов за последние 300-800 млн лет.

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды минерал, который редко случается на Земле. Речь идет о ярозит, который распространен на Марсе. Желто-коричневый минерал образуется в кислой среде и ему необходима вода.