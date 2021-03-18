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четверг, 18 марта 2021 17:42

Microsoft добавила новый режим в браузер Edge

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Компания Microsoft выпустила тестовую версию браузера Edge 90 и добавила к нему детский режим. Тестирование продлится несколько недель.

Автор: Neowin
  Microsoft добавила новый режим в браузер Edge
Microsoft добавила новый режим в браузер Edge

Запуск стабильной версии обозревателя ожидают через месяц, информирует Neowin.

Новый режим предназначен для детей от 5 до 12 лет. В нем используют безопасную поисковую систему Bing SafeSearch, которая обеспечивает доступ к "дружественному контенту". Также есть заранее определенный список доверенных ресурсов, который можно отредактировать.

Автор: Neowin
  Microsoft добавила новый режим в браузер Edge
Microsoft добавила новый режим в браузер Edge

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Соответствующий режим можно активировать с помощью инструмента выбора профиля. Для этого не нужен аккаунт Microsoft. Это связано с тем, что в этом режиме нет рекламы и блокируется отслеживания.

Соцсеть Instagram вводит новые правила. Они касаются ограничения взаимодействия между подростками и взрослыми пользователями. Таким образом администрация стремится сделать соцсеть безопасной для молодых пользователей.

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