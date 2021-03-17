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среда, 17 марта 2021 11:27

Instagram ограничит отправку сообщений для некоторых пользователей

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Соцсеть Instagram вводит новые правила. Они касаются ограничения взаимодействия между подростками и взрослыми пользователями. Таким образом администрация стремится сделать соцсеть безопасной для молодых пользователей.

Автор: itc.ua
  Instagram ограничит отправку сообщений для некоторых пользователей
Instagram ограничит отправку сообщений для некоторых пользователей

Отныне Instagram запрещает взрослым отправлять прямые сообщения подросткам, которые не являются их подписчиками. Кроме того, платформа запускает "подсказки безопасности", которые будут показывать подросткам, когда они будут отправлять сообщения взрослым, сообщает The Verge.

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Такое нововведение позволяет сообщить о взрослых пользователях или заблокировать получение сообщений от них. Подсказки будут напоминать юным пользователям о том, что они не должны отвечать на сообщения под давлением.

Автор: The Verge
  Instagram ограничит отправку сообщений для некоторых пользователей
Instagram ограничит отправку сообщений для некоторых пользователей

Сообщения будут появляться, когда системы модерации Instagram обнаружат подозрительное поведение взрослых пользователей. Instagram заявляет, что эта функция станет доступной в некоторых странах в этом месяце и скоро во всем мире.

Instagram также будет предлагать новым пользователям-подросткам, которые регистрируются в соцсети, сделать свой профиль закрытым. Если они все равно решат создать общедоступный аккаунт, Instagram отправит им сообщение позже.

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, усовершенствовала функцию быстрой съемки видео в фирменном приложении Camera.

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Дата
17
марта

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