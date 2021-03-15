Приложение Google Camera получило новую функцию фото: itc.ua

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, усовершенствовала функцию быстрой съемки видео в фирменном приложении Camera. С последним обновлением Google Camera 8.2.204 пользователи смогут записывать видео благодаря лишь нескольким движениям.

Новая функция позволяет пользователям быстро начать видео без необходимости переключаться в режим "Видео". В предыдущих версиях программы Google Camera приходилось нажимать и удерживать палец на кнопке, чтобы снимать видео, сообщает Pingvin.Pro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем может быть опасен Clubhouse

В новой версии Google Camera 8.2.204 можно провести пальцем влево, чтобы войти в режим "свободные руки", в котором запись видео продолжится, даже если убрать палец. Кроме того, пользователи смогут провести пальцем вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

Сеть микроблогов Twitter планирует запустить для всех пользователей новый сервис голосовых чатов Spaces.