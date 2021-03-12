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пятница, 12 марта 2021 07:30

Аналог Clubhouse: Twitter планирует запустить новый голосовой сервис

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Аналог Clubhouse: Twitter планирует запустить новый голосовой сервис
Запустить хотят уже к апрелю Фото: pixabay.com

Сеть микроблогов Twitter планирует запустить для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces.

Запустить хотят уже к апрелю, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов.

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Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.

Clubhouse - соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse - возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей.

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, продолжает приобретать популярность в Украине. В середине февраля сервис насчитывал более 100 тыс. пользователей. Сейчас их больше в 2,5 раза.

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