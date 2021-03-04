Устанавливают активнее, чем TikTok: сколько украинцев пользуются Clubhouse

В Украине Clubhouse на iOS устанавливают активнее, чем Telegram. Фото: Reuters

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, продолжает приобретать популярность в Украине. В середине февраля сервис насчитывал более 100 тыс. пользователей. Сейчас их больше в 2,5 раза.

По состоянию на начало марта приложением Clubhouse пользуются уже 250 тыс. украинцев, передает AIN.UA прирост новых пользователей последние несколько недель составляет около 10 тыс. в сутки.

В Украине Clubhouse на iOS устанавливают активнее, чем Telegram, TikTok или Instagram. Всего соцсеть уже имеет 17 млн активных пользователей по всему миру. В середине февраля их было вдвое меньше.

С популярностью Clubhouse подобные функции голосовых чатов начали запускать конкуренты. Пока что Clubhouse-лидер рынка "социального аудио", который доступен только для iOS, но уже работает над Android-версией. Ее готовность - вопрос нескольких месяцев.

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Twitter объявил о запуске бета-тестирования на Android сервиса голосовых чатов в режиме реального времени Twitter Spaces. Работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг. А в соцсети Instagram вдвое увеличили лимит участников совместных эфиров, добавив функцию Live Room. Отныне прямые трансляции можно проводить вчетвером.