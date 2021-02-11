Facebook разрабатывает соцсеть с аудиосообщениями

Работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг. Фото: pixabay

Facebook начала работать над разработкой соцсети, похожей на Clubhouse.

Особенностью ее является то, что пользователи общаются только аудиосообщениями, сообщает The New York Times.

Пока Clubhouse только становится популярной. Ее в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Зарегистрировавшись в Clubhouse, пользователи могут создавать различные комнаты и общаться только голосом. Приложение стало популярным во время пандемии. Оно 1-е в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Соцсеть уже имеет 2 млн активных пользователей в неделю по всему миру.

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Еще в мае 2020 года сервис стоил $100 млн, а в январе 2021 года - $1 млрд. В соцсети уже зарегистрировались десятки звезд, в частности Марк Цукерберг, Маск, Джаред Лето, Дрейк и другие.

Работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг.

Facebook интересуется новыми сервисами, тем более когда они популярны среди молодежи. Так, компания не раз создавала аналоги популярных приложений в своих конкурентов. Например, в Instagram появились Stories, похожие на Memories со Snapchat, а в конце прошлого года на фоне роста популярности TikTok в приложении начали тестировать функцию создания музыкальных видеороликов Reels.

В мае 2020 года в Facebook появился сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms на фоне резкого роста спроса на Zoom.

В Дании создали мобильное приложение iConsent - "Я согласен". В нем можно дать официальное согласие на секс в течение 24 ч. В декабре в стране усилили закон об изнасиловании. Именно поэтому запустили такое приложение.