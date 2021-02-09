Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс

В Дании создали приложение для согласия на секс. Фото: sntch.com

В Дании создали мобильное приложение iConsent - "Я согласен". В нем можно дать официальное согласие на секс в течение 24 ч. В декабре в стране усилили закон об изнасиловании.

Именно поэтому запустили такое приложение, пишет Daily Mail.

Раньше нужно было доказать, что обвиняемый применял физическую силу или совершил нападение на человека. Сейчас жертва может просто заявить, что сексуальный контакт произошел без ее согласия.

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Пользователи приложения дистанционно могут отправлять друг другу запросы на секс. Онлайн можно принимать или отклонять предложение.

По словам разработчиков, данные обо всех договоренностях хранятся на защищенных серверах. Их можно использовать как доказательства в случае расследования или на суде.

По мнению пользователей, iConsent лишает романтики в отношениях и поддерживает чисто технический подход к интимному процессу. В сети боятся, что преступники смогут в будущем создавать фейковые согласия на секс и демонстрировать их как доказательство невиновности.

Британский стартап Killing Kittens создал первую в мире соцсеть для секса. Приложение запущено в честь 15-летия компании, которая специализируется на организации оргий.