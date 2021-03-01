Новая соцсеть обещает вытеснить Instagram

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 819
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4833
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1161
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1611
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2160
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2223
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1188
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1386
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
3
3
14
20
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 279
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1467
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 648
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3582
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 738
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 648
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 13:15

Новая соцсеть обещает вытеснить Instagram

  Комментировать
Новая соцсеть обещает вытеснить Instagram
От снимков в Dispo веет атмосферой раннего Instagram. Фото: Dispo

Появилась новая соцсеть Dispo, которую называют "антиинстаграмом". В ней тоже делятся снимками, но фотографии автоматически выкладываются только на следующий день после съемки. Перед публикацией пользователи не могут отредактировать их или даже просмотреть.

Приложение уже приобрело популярность в рейтинге Apple App Store в США, пишет Newsbeezer. Бета-версия вышла 19 февраля, а инвесторы уже оценивают сервис в $200 млн.

Dispo - не просто приложение для создания фотографий в стиле ретро. Это соцсеть, которая позволяет делать снимки с помощью встроенной камеры и делиться ими с друзьями в специальных лентах по интересам. В Dispo нельзя загружать свои фотографии с устройства. Их делают через маленький видоискатель, где можно настроить исключительно зум и вспышку. Снимки становятся доступными на следующее утро, в чем и заключается основное отличие от других соцсетей. Так как нельзя сразу посмотреть отснятые кадры, смысл делать множество одинаковых фото подряд пропадает.

Снимки в Dispo пропитаны атмосферой раннего Instagram. Ждать, пока они "проявятся", действительно интересно. Даже неидеальные кадры вне фокуса выходят с характером. Их можно делать не только для себя, но и публиковать в папках по темам.

В отличие от Instagram, Dispo не требует много времени или усилий. Здесь нет бесконечных историй, ленты с постами, рекомендаций или прямых эфиров. Достаточно фотографировать в течение дня, не беспокоясь о результате. Смысла обновлять приложение ежечасно тоже нет, ведь новые фото публикуются раз в сутки.

Пока в Dispo работают всего 9 человек, но команда уже планирует расширяться на международном уровне и открывать офис в Японии. Стартап оказался привлекательным для венчурных капиталистов. В октябре компания привлекла стартовый капитал в размере $4 млн от соучредителя Reddit Алексиса Оганяна. А уже в феврале в проект инвестировали $20 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работники Microsoft будут получать по $1200 для борьбы с эмоциональным выгоранием

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что он 1-й в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там только аудиосообщениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая соцсеть обещает вытеснить Instagram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 11421
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 7794
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 7389
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 5967
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5706
Програмы
А вы заметили проблемы? В работе соцсетей произошел сбой
А вы заметили проблемы? В работе соцсетей произошел сбой 1 Просмотров: 423
Популярная соцсеть Clubhouse выйдет на Android
Популярная соцсеть Clubhouse выйдет на Android Просмотров: 72
Соцсеть Clubhouse впервые взломали хакеры
Соцсеть Clubhouse впервые взломали хакеры Просмотров: 198
Чем может быть опасен Clubhouse
Чем может быть опасен Clubhouse Просмотров: 459
Twitter назвал обновления, которые хочет внедрить
Twitter назвал обновления, которые хочет внедрить Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 984
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть