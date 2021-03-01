Новая соцсеть обещает вытеснить Instagram

От снимков в Dispo веет атмосферой раннего Instagram. Фото: Dispo

Появилась новая соцсеть Dispo, которую называют "антиинстаграмом". В ней тоже делятся снимками, но фотографии автоматически выкладываются только на следующий день после съемки. Перед публикацией пользователи не могут отредактировать их или даже просмотреть.

Приложение уже приобрело популярность в рейтинге Apple App Store в США, пишет Newsbeezer. Бета-версия вышла 19 февраля, а инвесторы уже оценивают сервис в $200 млн.

Dispo - не просто приложение для создания фотографий в стиле ретро. Это соцсеть, которая позволяет делать снимки с помощью встроенной камеры и делиться ими с друзьями в специальных лентах по интересам. В Dispo нельзя загружать свои фотографии с устройства. Их делают через маленький видоискатель, где можно настроить исключительно зум и вспышку. Снимки становятся доступными на следующее утро, в чем и заключается основное отличие от других соцсетей. Так как нельзя сразу посмотреть отснятые кадры, смысл делать множество одинаковых фото подряд пропадает.

Снимки в Dispo пропитаны атмосферой раннего Instagram. Ждать, пока они "проявятся", действительно интересно. Даже неидеальные кадры вне фокуса выходят с характером. Их можно делать не только для себя, но и публиковать в папках по темам.

В отличие от Instagram, Dispo не требует много времени или усилий. Здесь нет бесконечных историй, ленты с постами, рекомендаций или прямых эфиров. Достаточно фотографировать в течение дня, не беспокоясь о результате. Смысла обновлять приложение ежечасно тоже нет, ведь новые фото публикуются раз в сутки.

Пока в Dispo работают всего 9 человек, но команда уже планирует расширяться на международном уровне и открывать офис в Японии. Стартап оказался привлекательным для венчурных капиталистов. В октябре компания привлекла стартовый капитал в размере $4 млн от соучредителя Reddit Алексиса Оганяна. А уже в феврале в проект инвестировали $20 млн.

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Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что он 1-й в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там только аудиосообщениями.