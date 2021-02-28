Работники Microsoft будут получать по $1200 для борьбы с эмоциональным выгоранием

Компания Microsoft будет платить сотрудникам дополнительные $ 1200 на товары и услуги, которые улучшат их физическое, психическое и финансовое состояние во время дистанционной работы.

Об этом пишет Business Insider.

Компания запустила корпоративную программу Perks Plus для своих сотрудников, которая имеет целью помочь справиться с выгоранием на работе в удаленном режиме.

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Программа Perks Plus будет действовать до конца первого квартала 2022 года. Она предусматривает выплаты сотрудникам на товары и услуги, которые улучшат их физическое, психическое и финансовое положение в сумме 1200 долларов в год. Однако отмечают, что выплаты от программы действуют на различные образовательные и развивающие курсы, а не на игры, билеты на самолет или покупку оружия.

Компания Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности. Коллективный иск был подан в 2015 году от имени почти 1,6 пользователей.