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вторник, 25 января 2022 02:44

Маск будет имплантировать чипы в человеческий мозг

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Маск будет имплантировать чипы в человеческий мозг
Маск собирается имплантировать чипы. Фото: Reuters

Компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink в ближайшее время начнет и имплантировать чипы в человеческие мозги.

Neuralink уже ищет для этих целей человека на должность директора по клиническим испытаниям, сообщает сайт компании.

Из описания вакансии известно, что новый сотрудник Neuralink будет контролировать испытания чипа для соединения мозга человека с компьютером. Тесты компания планирует проводить непосредственно на людях.

В команде будущего директора будут ведущие инженеры и передовые врачи.

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Чипы Neuralink будут одновременно записывать и стимулировать мозговую деятельность. Разработка компании предназначена для медицинских целей.

Предполагается, что микрочипы помогут в случае серьезных трав спинного мозга, а также при неврологических расстройствах.

За время пандемии коронавируса 10 самых богатых людей мира более чем вдвое увеличили свое состояние. Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обогатился более чем на 1000%.

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